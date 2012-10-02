Азаров: ситуація в США і ЄС призведе до зростання цін на енергоносії

Вливання коштів в економіки Сполучених Штатів Америки і Європейського Союзу для їх оздоровлення призведе до збільшення цін на енергоносії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив під час зустрічі з керівниками дипломатичних представництв України.

«Зараз у США і Європейському Союзі робляться дуже серйозні зусилля. Федеральна резервна система повідомила про третю фазу пом'якшення, в процесі якої майже 1,5 трильйона доларів віллється в американську економіку. І як порогова планка, приблизно 45 млрд прямуватиме на викуп іпотечних інвестиційних цінних паперів. Європейський Центробанк прийняв цілу низку рішень, які сприятимуть певному вливанню ліквідності в економіку Європейського Союзу. А як для нас це відгукнеться? Відгукнеться досить просто. Зростанням цін на енергоносії, перш за все. Тому що долар, який дешевшає, природно буде піднімати рівень цін на нафту, а відповідно, й ціни на газ», - сказав М.Азаров.