«Укренерго» збільшило дохід на 17,8%

Оплата послуг з передання електроенергії Національної енергетичної компанії «Укренерго» в січні-серпні ц.р. збільшилася до 2,187 млрд грн з 1,856 млрд грн у січні-серпні 2011 року, або на 17,8%.

Про це УНІАН повідомили в компанії.

Згідно з повідомленням, фактичні обсяги передання електроенергії магістральними мережами за вказаний період зросли на 5,9% – до 90,247 млрд кВт/год.

Відсоток оплати послуг оператора у звітний період знизився на 1,69% в.п. – до 88,55% проти 90,24% у січні-серпні 2011 року.

За інформацією «Укренерго», за 8 місяців п.р. обсяг недофінансованої товарної продукції становив 250,42 млн грн (без урахування ПДВ) у порівнянні з 181,128 млн грн за аналогічний період 2011 року.

За звітний період компанія збільшила обсяг капітальних інвестицій на 69,1% – до 1,05 млрд грн.

Довідка УНІАН. НЕК "Укренерго" займається диспетчерським управлінням Об'єднаною енергосистемою України і експлуатацією магістральних ліній електропередач України.