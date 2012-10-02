«Газпром» має намір значно прискорити реалізацію Східної газової програми

Москва. Після початку Єврокомісією антимонопольного розслідування діяльності російської компанії «Газпром» у Європі, компанія має намір значно прискорити реалізацію Східної газової програми, направленої на розширення експорту газу на ринки Китаю й інших країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону.

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації ВАТ «Газпром» за підсумками наради під головуванням керівника компанії Олексія Міллера щодо реалізації у IV кварталі 2012 року плану-графіка робіт у рамках Східної газової програми.

«На нараді зазначалося, що, з урахуванням динаміки зростання попиту на газ у країнах АТР, у «Газпромі» ведеться робота, направлена на значне прискорення реалізації Східної газової програми», - йдеться у повідомленні.

У нараді взяли участь керівники і фахівці профільних підрозділів ВАТ «Газпром» і його дочірніх товариств.

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня Єврокомісія почала формальну стадію антимонопольного розслідування діяльності ВАТ «Газпром» у Європейському Союзі.

11 вересня офіційний представник ВАТ «Газпром» Сергій Купріянов на прес-конференції в Москві повідомив, що «Газпром» має намір наростити поставки газу до країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) до рівня поставок до Європи.

Такі плани «Газпрому» вже назвали «східним розворотом».

У «Газпромі» розглядають антимонопольне розслідування Єврокомісії як тиск з метою знизити ціни на російський газ.

Довідка УНІАН. Державна «Програма створення у Східному Сибіру і на Далекому Сході єдиної системи видобування, транспортування газу і газопостачання з урахуванням можливого експорту газу на ринки Китаю й інших країн АТР» (Східна газова програма) була затверджена у вересні 2007 року наказом Міністерства промисловості і енергетики РФ. Координувати діяльність з реалізації програми уряд РФ доручив ВАТ «Газпром».

Нагадаємо, поставки російського газу до країн Європи у 2011 році зросли на 7,9% і досягли 150 млрд куб. м проти 139 млрд куб. м у 2010 році. Частка «Газпрому» на європейському ринку, за підсумками 2011 року, зросла до 27% (з 24% у 2010 році).