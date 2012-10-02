«Чорноморнафтогаз» планує запустити бурову установку «Незалежність» до кінця року

17:50, 02 жовтня 2012
Енергетика
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Великий український добувач газу - ДАТ «Чорноморнафтогаз» планує запустити бурову установку «Незалежність» на одеському родовищі природного газу до кінця року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

«Нова бурова установка почне роботу на платформі БК-2 Одеського родовища природного газу, будівництво якої зараз здійснює «Чорноморнафтогаз», планується, що вона встане на точку буріння до кінця року», - сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, бурову установку «Незалежність» було спущено на воду в грецькому порту Кавала, і вже на цьому тижні вона почне проходити протоку Босфор, після чого відправиться в турецький порт Гіресун для монтажу обладнання, а потім - на українську базу буріння в Чорному морі для дообладнання.

У повідомленні наголошується, що шлях установки з Сінгапуру до Чорного моря зайняв понад півтора місяці і становив понад 11 тисяч миль.

Більшу частину шляху СПБУ подолала на напівзанурному судні Xiang Yun Kou.

Довідка УНІАН. Самопідйомна плавуча бурова установка «Незалежність» - була спроектована і побудована на сінгапурській судноверфі Keppel FELS в 2012 році. Оснащена найсучаснішим устаткуванням, і, разом з СПБУ «Петро Годованець», стане найбільш високотехнологічною та потужною СПБУ в Чорноморському регіоні.
Має найкращі характеристики у своєму класі як по глибині постановки (до 120 м.), так і по глибині буріння (9144 м.). Здатна бурити 12 свердловин з одної постановки.

За погодними умовами СПБУ здатна працювати при штормі з висотою хвиль до 15 метрів і швидкістю вітру до 130 кілометрів на годину.

Одеське і Безіменне газові родовища були відкриті в 1988 році. У 2006 році на Одеському родовищі почалися роботи з його освоєння і був встановлений блок-кондуктор БК-1. Однак через відсутність коштів роботи були призупинені. З цього моменту до 2011 року на родовищах проводилися тільки геологорозвідувальні роботи з уточнення запасів. Відкриття нового продуктивного горизонту на Одеському родовищі дозволило збільшити сумарні запаси обох родовищ до 22 млрд кубометрів природного газу.

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