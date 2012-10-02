Кабмін призначив правління НАК «Укрсвітлолізинг»

Кабінет Міністрів України призначив правління створеної в кінці 2011 року Національної акціонерної компанії «Укрсвітлолізинг»

Відповідні розпорядження від 1 жовтня оприлюднено на офіційному сайті Кабміну.

Згідно з розпорядженням № 721, головою правління НАК «Укрсвітлолізинг» призначений Валерій Попель, його першим заступником розпорядженням № 722 призначений Ян Савченко.

Заступником голови правління призначений Олександр Галінський, членами правління, відповідно, - Сергій Заглоцький і Олена Куценко.

Довідка УНІАН. «Укрсвітлолізинг» - компанія, створена з метою сприяння реалізації державній політиці у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів та у сфері енергозбереження. Також метою створення компанії є стимулювання виробництва та впровадження сучасних світлодіодних систем освітлення та інтегрованого обладнання, передача їх у лізинг, організація технічного обслуговування. Згідно з постановою, компанія є державним акціонерним товариством, засновником її є Кабмін, якому належить 100% статутного капіталу.