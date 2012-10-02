ВР виділила 80 млн грн на купівлю акцій заводу з виробництва ядерного палива

Верховна Рада України прийняла в цілому Закон "Про внесення змін у додаток № 3 до Закону України" Про Державний бюджет України на 2012 рік ".

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного рішення проголосував 261 народний депутат із 331 зареєстрованого у сесійній залі.

Законом пропонується спрямувати кошти загального фонду державного бюджету України, передбачені на виконання Державної цільової економічної програми "Ядерне паливо України" в сумі 80 млн грн, на поповнення статутного капіталу Державного концерну "Ядерне паливо" з метою придбання ним акцій ПАТ "Завод з виробництва ядерного палива ".

Довідка УНІАН. У грудні 2011 р. Державний концерн «Ядерне паливо» і ВАТ «ТВЕЛ» зареєстрували спільне підприємство ЗАТ «Завод з виробництва ядерного палива».

Відповідні частки в акціонерному капіталі розподілені наступним чином: 50% +1 акція належить ДК «Ядерне паливо», а 50% -1 акція - ВАТ «ТВЕЛ». Таким чином, українській стороні передано 75 001, а російській - 74 999 акцій.

У вересні 2010 року Кабінет Міністрів України затвердив переможцем конкурсу з вибору технології для будівництва в Україні заводу з виробництва ядерного палива для реакторів АЕС ВВЕР-1000 російську компанію «ТВЕЛ».

У жовтні того ж року «ТВЕЛ» і український держконцерн «Ядерне паливо» підписали угоду про створення на території України спільного підприємства з виробництва ядерного палива для реакторів типу ВВЕР-1000 з часткою України 50% +1 акція.

В угоді "ТВЕЛ" підтверджував намір передати Україні технології всіх переділів виготовлення ядерного палива не пізніше 2020 року, забезпечувати технологічний супровід діяльності заводу з урахуванням впровадження новітніх технологій, а також навчати персонал і кваліфікувати завод.

Згідно із затвердженою у вересні 2009 року Кабінетом Міністрів державною цільовою програмою «Ядерне паливо України», будівництво заводу з виробництва ядерного палива планувалося завершити в 2013 році.

Вартість будівництва оцінюється в 1,679 млрд грн, з яких 1,092 млрд грн планується залучити як інвестиції.