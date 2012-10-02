Рада виділила "Нафтогазу" 3,9 млрд грн

Верховна Рада України ухвалила в цілому закон України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» щодо компенсації різниці між цінами закупівлі імпортованого природного газу та його реалізації.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного закону (11274) проголосував 261 народний депутат з 331 зареєстрованого в сесійній залі.

Законом пропонується збільшити на 3,9 млрд грн видатки Міністерству енергетики та вугільної промисловості України на фінансування нової бюджетної програми «компенсація Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» різниці між цінами закупівлі імпортованого природного газу та його реалізації суб’єктам господарювання для виробництва теплової енергії, яка споживається населенням». Одночасно у законі пропонується збільшити на цю ж суму граничний обсяг дефіциту Державного бюджету України, у тому числі граничний обсяг дефіциту загального фонду Державного бюджету України.