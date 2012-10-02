Російські акціонери ТНК-ВР мають намір викупити британську частину компанії

Консорціум російських акціонерів ТНК-ВР - AAR - найняв Rothschilds group для організації фінансування операції з викупу всієї частки ВР в російсько-британської компанії, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на представника консорціуму Михайла Лоскутова.

"В кінці минулого тижня консорціум AAR найняв Rothschilds group для організації синдикату банків для фінансування операції з викупу частки ВР в ТНК-ВР", - сказав він.

За словами М.Лоскутова, Rothschilds найближчим часом почне переговори з представниками банків по залученню фінансування під угоду. При цьому позикові кошти залучить не AAR, а ТНК-ВР.

Раніше повідомлялося, що переговори AAR з ВР повинні бути завершені 17 жовтня, до цього терміну консорціум повинен зробити свою пропозицію по ціні.

Минулого тижня стало відомо, що AAR зацікавлений у викупі 50% частки британської BP у спільному підприємстві, хоча раніше планував викупити тільки половину - 25%. При цьому AAR намір оплатити операцію готівкою.

Довідка УНІАН. Бізнес групи ТНК-ВР в Україні представлений такими ключовими підприємствами: ТОВ «ТНК-ВР Коммерс» - керуючий центр, оптова торгівля нафтопродуктами на внутрішньому і зовнішньому ринках, проведення координованої інвестиційної політики, забезпечення максимальної ефективності використання активів; Приватне АТ «ЛИНІК» (Лисичанський НПЗ) - переробка нафтової сировини і виробництво нафтопродуктів; СП ТОВ «Кершер» - роздрібна торгівля нафтопродуктами через мережу автозаправних станцій, управління автозаправними комплексами (АЗК).