У Білорусі четвертий раз з початку року подорожчав бензин

У Білорусі четвертий раз з початку року підвищилися роздрібні ціни на автомобільне пальне.

Подорожчання залежно від марки пального становило від 4,5% до 6,3%.

Так, бензин "Нормаль-80" тепер коштує 6750 білоруських рублів (близько 0,8 долара, подорожчання становило 400 рублів), Аі-92 коштує 6950 рублів (близько 0,83 долара, подорожчання – 300 рублів), Аі-95 коштує 7500 рублів (близько 0,88 долара, подорожчання – 350 рублів), дизпальне тепер коштує 7650 рублів (близько 0,91 долара, подорожчання – 350 рублів).

"Перегляд цін на нафтопродукти проведений у зв'язку зі зростанням ціни на нафтову сировину (на 19% у порівнянні з червнем 2012 року, коли проводилося попереднє коректування цін на нафтопродукти), а також з метою поетапного зближення цін на товари в країнах Митного союзу і підвищення ефективності роботи білоруських нафтопереробних заводів для забезпечення можливості подальшої модернізації виробництва", - заявили в концерні "Білнафтохім", передає РІА "Новости".