Визначено порядок виконання угод щодо розподілу продукції

Верховна Рада України ухвалила в цілому закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання угод про розподіл продукції».

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного рішення проголосував 231 народний депутат з 305 зареєстрованих в сесійній залі.

Закон передбачає, що у разі отримання інвестором за угодою про розподіл продукції відмови від користувача надр у наданні згоди на проведення робіт в межах гірничого відводу, наданого такому користувачеві надр для видобутку корисних копалин, окрім гірничих відводів для видобутку кам’яного та бурого вугілля, антрациту та залізних металічних руд, незалежно від підстав для такої відмови, таку згоду може бути надано спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з промислової безпеки, охорони праці, державного гірничого нагляду та державного регулювання у сфері безпечного поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, за умови що одночасне користування надрами кількома надрокористувачами в межах одного гірничого відводу не створить загрози життю і здоров'ю людей і не завдасть шкоди надрам та/або промисловим об’єктам, розміщеним в межах зазначеного гірничого відводу.

Угодою про розподіл продукції вирішення питань з управління та координації діяльності сторін може покладатись на керівний комітет або інший орган управління, створений за участю сторін.

З метою участі держави у виконанні укладеної угоди про розподіл продукції (в тому числі участі в діяльності створених органів управління) Кабінет Міністрів України може передати необхідні повноваження центральному органу виконавчої влади в сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр або іншому органу державної влади, який призначає представників до керівного комітету або іншого органу управління, створеного за угодою, визначає обсяг їх повноважень та контролює їх діяльність.

Робочим органом Міжвідомчої комісії є центральний орган виконавчої влади у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр (далі – робочий орган Міжвідомчої комісії)";

На вимогу інвестора і у випадках, коли земельні ділянки, які необхідні для виконання укладеної угоди про розподіл продукції, знаходяться у державній або комунальній власності, ділянки надр (родовища корисних копалин) надаються разом із такими земельними ділянками. У всіх інших випадках держава забезпечує надання, на вимогу інвестора, земельних ділянок, необхідних для виконання укладеної угоди про розподіл продукції у порядку, зазначеному у такій угоді. У разі перебування земельних ділянок, необхідних для використання надр на умовах угод про розподіл продукції, у власності фізичних чи юридичних осіб або в комунальній власності, набуття права власності на ці земельні ділянки здійснюється державою відповідно до закону, якщо інше не передбачене угодою про розподіл продукції.