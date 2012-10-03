Ціна нафти продовжила падіння на статданих зі США

На світових торгах у середу, 3 жовтня, ціни на нафту знижуються на фоні даних Американського інституту нафти (API) щодо запасів сировини у США.

Так, вартість листопадових ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI вже впала на 0,17 долара, або 0,18%, - до 91,72 долара за барель.

Ціна листопадових ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зменшилася на 0,42 долара, або 0,38%, - до 111,15 долара за барель.

API повідомив, що запаси нафти у США зросли на 462 тисячі барелів, тоді як запаси пального скоротилися на 59 тисяч барелів. Запаси дистилятів скоротилися на 321 тисячу барелів. Запаси пального ростуть через зниження попиту. Експерти прогнозують, що тенденція збережеться, передає Bloomberg.