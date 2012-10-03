Для "Газпрому" час легкого видобування газу минає

За розрахунками «Газпрому», до 2030 року частка родовищ зі складними умовами видобутку газу в Росії перевищить 60%.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це начальник департаменту податкової політики ВАТ «Газпром» Карен Оганян заявив під час парламентських слухань «Оподаткування газової галузі в 2013 році та плановому періоді 2014-2015, принцип встановлення ставки ПВКК». (укр. : ПВКК - податок на видобування корисних копалин, рос. – НДПИ.)

«Час легкого газу вже проходить і питома вага родовищ із більш складними умовами видобутку на Далекому Сході, у Східному Сибіру, на шельфі неухильно зростає і, за нашимими розрахунками, до 2030 року частка родовищ зі складними умовами видобутку перевищить 60%», - сказав К.Оганян.

За його словами, результатом цього буде зростання собівартості витрат із видобутку газу.

Він зазначив, що ці чинники мають враховуватися при визначенні податкового навантаження і ставок ПВКК.

К.Оганян відзначив, що ціна на російський газ на зовнішніх ринках дуже волатильна, і істотний вплив на компанію мають умови роботи в Європі.

«Це має негативний вплив на капіталізацію компанії. Ви знаєте, що органи ЄС почали розгляд із «Газпромом» з питань, пов'язаних із антимонопольним законодавством. Все це спрямовано на зниження цін», - сказав він. Окрім цього, за його словами, ЄС висуває претензії у зв'язку з прив'язкою ціни газу до нафтової корзини.

К.Оганян відзначив, що за таких умов теза про те, що експорт за кордон є золотою жилою, що допомагає компенсувати недостатню дохідність від реалізації газу в Росії, вже не витримує жодної критики.

За його словами, зовнішні умови і плани влади збільшити ставки на ПВКК негативно впливають на капіталізацію компанії.

«Результатом є зменшення інвестицій в газову галузь, відхід іноземних інвесторів», - сказав К.Оганян.

За його словами, найголовнішою проблемою є відсутність постійних правил гри при визначенні оподаткування, що дуже нервує іноземних інвесторів.

Він відзначив, що за минулі два роки 3 рази переглядалися ставки ПВКК або уряд заявляв про намір їх переглянути.

К.Оганян повідомив, що в 2011 році прибуток «Газпрому» після оподаткування становив близько 1 трлн рублів при рівні рентабельності 18%. З 2012 року ставу ПВКК збільшується більш ніж у два рази, що призведе до зниження рентабельності за чистим прибутком до 7%.

«Збільшення податкового навантаження на газову галузь - це не просто якісь абстрактні цифри. Це конкретні обсяги зниження видобутку газу і відмова від реалізації цілої низки інвестиційних проектів у зв'язку з тим, що вони стають нерентабельними», - наголосив К.Огонян.

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня Єврокомісія почала формальну стадію антимонопольного розслідування діяльності ВАТ «Газпром» у Європейському Союзі.

27 вересня 2011 року за ініціативою Європейської комісії в офісах дочірніх і залежних компаній ВАТ «Газпром» у Центральній і Східній Європі, а також в офісах деяких європейських покупців ВАТ «Газпром» пройшли несподівані інспекції, спрямовані на перевірку дотримання конкурентного законодавства ЄС.

У «Газпромі» розглядають антимонопольне розслідування Єврокомісії як тиск з метою знизити ціни на російський газ.

Поставки російського газу до країн Європи в 2011 році зросли на 7,9% і досягли 150 млрд куб. м проти 139 млрд куб. м у 2010 році. Частка «Газпрому» на європейському ринку за підсумками 2011 року зросла до 27% (з 24% у 2010 році).

Довідка УНІАН. Середньозважена ціна газу, який Україна купує у "Газпрому", в четвертому кварталі 2012 року становитиме 432 долари за тисячу кубометрів.