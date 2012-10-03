У вугільній галузі України зменшилася кількість смертей

У січні-вересні 2012 року кількість нещасних випадків зі смертельним результатом на виробництві у вугільній галузі України зменшилася на 28% - до 98 випадків проти 125 у минулому році.

Про це повідомили УНІАН у Профспілці працівників вугільної промисловості України з посиланням на заяву начальника управління нагляду у вугільній промисловості Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України Олександра Холода.

Основними причинами загибелі шахтарів А. Холод вважає організаційні проблеми та порушення техніки безпеки самими гірниками.

«Тільки в цьому році було смертельно травмовано 5 інженерно-технічних працівників, які безпосередньо відповідають за безпечну організацію робіт. Мова йде про свідоме систематичне порушення правил промислової безпеки», - зазначив він.

На думку А. Холода, щоб усунути причини смертельного травматизму шахтарів, необхідно законодавчо ввести економічну відповідальність власників шахт за кожен випадок загибелі гірника на їхньому підприємстві.

Як повідомляв УНІАН, у липні ц.р. набрав чинності Закон України «Про внесення зміни до статті 5 Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці». Закон передбачає, що діти, батьки яких мають стаж підземної роботи не менше 15 років або загинули в результаті нещасного випадку на виробництві або стали інвалідами I або II групи, зараховуються поза конкурсом за особистим вибором спеціальності до державних і комунальних вищих та професійно-технічних навчальних закладів України для навчання за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.

30 липня Президент підписав закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення оподаткування вдів померлих пенсіонерів вугільних підприємств, які за життя мали право на безкоштовне отримання побутового палива». Документ вводить єдиний підхід до звільнення від оподаткування побутового палива (або отримання за нього грошової компенсації), наданого як вдовам шахтарів, загиблих на виробництві, так і вдовам померлих шахтарів-пенсіонерів, які мали таке право за життя.

Довідка УНІАН. На шахтах України, за інформацією Держгірпромнагляду, у 2009 році загинула 151 особа, в 2010-му - 131, в 2011-му - 155 осіб.