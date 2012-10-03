«Газпром» пропонував внести до СП з «Нафтогазом» Астраханське родовище

Москва.У 2010-2011 роках «Газпром» пропонував внести до спільного підприємства з НАК «Нафтогаз України» Астраханське газове родовище, де газ містить 30% сірки.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це начальник департаменту податкової політики ВАТ «Газпром» Карен Оганян заявив у ході парламентських слухань «Оподаткування газової галузі в 2013 році й плановому періоді 2014-2015, принцип встановлення ставки податку на видобуток корисних копалин».

«На Астраханському газовому родовищі вміст сірки перевищує 30%. При цьому ПВКК (податок на видобуток корисних копалин) ми платимо за повний обсяг газу, що видобувається. Напевно, це не дуже справедливо», - сказав К.Оганян. За його словами, очищення газу вимагає додаткових витрат.

Він зазначив, що при розрахунку ПВКК необхідно переходити на формулу, яка враховуватиме знижуючі коефіцієнти залежно від відстані родовища до кінцевих споживачів, ступінь вироблення конкретного родовища, глибину залягання вуглеводнів, а також наявність у ньому шкідливих домішок.

За словами начальника департаменту «Газпрому», всі ці чинники збільшують інвестиції у видобуток вуглеводнів, і без податкових пільг розробка стає нерентабельною.

Окрім цього К.Оганян зазначив, що «Газпром» при проходженні осінньо-зимового максимуму 2012-2013 року має намір почати поставляти газ із півострова Ямал.

«Щоб у нас не повторилася ситуація минулого року, коли, як ви пам'ятаєте, у зв'язку з різким зростанням попиту на газ у Європі газу просто не вистачило», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 7 вересня 2009 року на зустрічі з журналістами голова правління «Газпрому» Олексій Міллер заявив, що співпраця ВАТ "Газпром" і НАК "Нафтогаз України" має завершитися злиттям цих двох компаній.

13 вересня 2010 року заступник голови Держдуми РФ, президент Російського газового товариства Валерій Язєв повідомив, що Росія запропонувала для СП між «Газпромом» і «Нафтогазом» родовища в Астраханській області й на півострові Ямал в обмін на активи «Нафтогазу».

26 січня 2011 року прем'єр-міністр України Микола Азаров у ході зустрічі з німецькими бізнесменами заявив, що Україну для створення спільного підприємства між «Газпромом» і «Нафтогазом» влаштували б російські активи, що дозволяють без зайвих витрат мати нафту й газ. При цьому він підкреслив, що активи, запропоновані на сьогоднішній день Росією, Україну не влаштовують. Також М.Азаров зазначив, що переговори щодо створення СП ведуться буквально щотижня, проте особливого прогресу в них немає. За його словами, в переговорах Україна і Росія шукають «важкий компроміс».