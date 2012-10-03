Конкурси на УРП за 4 нафтогазовими ділянками можуть бути оголошені наприкінці року

Конкурси на укладення угод про розподіл продукції (УРП) за чотирма нафтогазовими ділянками можуть бути оголошені наприкінці 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр екології та природних ресурсів Едуард Ставицький.

"До кінця року слід чекати оголошення конкурсів. Ми ухвалили рішення підписати три договори в листопаді (з Юзівської, Олеської і Скіфської ділянок - УНІАН) і буквально відразу оголосити про наступні конкурси. Ми покажемо конкретний результат і відразу запустимо ще чотири проекти", - сказав він.

Е.Ставицький відзначив, що планується оголосити конкурси зі Слобожанської нафтогазоносної площі (Харківська обл.), Фороської газоносної площі на шельфі Чорного моря, а також з ділянки на мілководому шельфі Прикерченської зони і сухопутної ділянки, що розташована на території Полтавської, Дніпропетровської та Донецької областей.

"Ми зараз звіряємо координати з потенційними інвесторами, які хочуть брати участь в конкурсах", - уточнив Е.Ставицький.

Довідка УНІАН. У травні ц.р. переможцями конкурсу з укладення угоди про розподіл продукції на видобуток газу на Олеській та Юзівській площах стали компанії Сhevron і Shell, відповідно.

На участь в конкурсах подали заявки 5 транснаціональних компаній.

Зокрема, на конкурс з Юзівської площі заявки подали три компанії - ExxonMobil, Shell, TNK-BP, а з Олеської площі - дві компанії - Сhevron і Eni.

У лютому Україна оголосила конкурси на укладення УРП з Юзівської (Донецька і Харківська області) і Олеської (Львівська область) площ із запасами сланцевого газу. До кінця 2012 року планується також підготувати і провести конкурси на укладення УРП зі Слобожанської (Харківська область), Скіфської та Фороської (обидві - глибоководний шельф Чорного моря) нафтогазоносних ділянок.

За прогнозами Кабінету Міністрів, у 2012 році до державного бюджету надійде 6 млрд грн як премії за підписання угод про розподіл продукції.