"Росатом": Гроші на проект "Завод з виробництва ядерного палива" зарезервовано

Генеральний представник ДК "Росатом" на території України Олександр Мертен в ексклюзивному інтерв'ю УНІАН розповів про перспективи російсько-українського співробітництва в атомній сфері, будівництві заводу з виробництва ядерного палива і про те, як вирішуються питання, пов'язані з фінансуванням добудування атомних блоків на Хмельницькій АЕС.

- Олександре Олександровичу, на цьому тижні український парламент ухвалив закон про виділення з державного бюджету 80 мільйонів гривень, щоб держконцерн "Ядерне паливо" міг викупити акції додаткової емісії спільного підприємства «Завод з виробництва ядерного палива». На якій стадії знаходиться цей проект?

- 4 жовтня відбудеться урочиста закладка першого каменя у фундамент майбутнього підприємства - російсько-українського СП «Завод з виробництва ядерного палива». Поки що всі заходи йдуть відповідно до досягнутих домовленостей. Безумовно, зараз головне питання - фінансування проекту. У липні цього року акціонери підприємства - російська паливна компанія «ТВЕЛ» і український держконцерн "Ядерне паливо" - прийняли рішення збільшити статутний капітал компанії більш ніж на 20 мільйонів доларів. Акціонер з російської сторони зарезервував необхідні грошові кошти. Очікувалося рішення українського акціонера. І ось цього тижня український парламент ухвалив закон про виділення з державного бюджету 80 мільйонів гривень. Зараз головне - дотримати терміни, щоб додатковий випуск акцій, а саме на ці цілі виділилися гроші, не відмінився і не відклалася реалізація проекту.

- Компанія «ТВЕЛ» готова надати Україні позику для реалізації першочергових заходів проекту?

- Готова. Відповідний договір з боку російської паливної компанії підписаний і направлений в держконцерн «Ядерне паливо». Сподіваємося, вже в цьому місяці СП отримає перші кошти.

- Куди буде поставлятися продукція заводу?

- Ядерне паливо, вироблене на майбутньому заводі, насамперед, має піти на покриття потреб українських АЕС.

Як тільки підприємство вийде на проектну потужність, і виробництво власного палива дозволить закрити питання забезпечення АЕС України, то, звичайно, можна буде розглядати і експорт продукції в інші країни. Чому б заводу не взяти участь у диверсифікації поставок ядерного палива, наприклад, до Європи? Майбутній завод - спільний російсько-український бізнес-проект. Наша мета - зробити виробництво рентабельним, а значить максимально завантажити потужності підприємства. Без сумніву, продукція заводу буде конкурентоспроможною на ринку ядерного палива.

- За підсумками 2011 року українські підприємства поставили «Росатому» обладнання на 140 млн доларів. Які перспективи подальшої співпраці, що очікується за підсумками 2012 року? Чи можна спрогнозувати показники на 2013 рік?

- Все залежить від обсягу та темпів будівництва нових енергоблоків, а також від виконання запланованих сервісних і ремонтних робіт, якими може бути затребувана продукція машинобудівних підприємств. Підбивати підсумки 2012 зараз рано. Плани на 2013 рік будуть формуватися в кінці поточного року.

Головне загальне завдання зводиться до того, щоб товарооборот між Україною і Росією у нашій галузі зростав.

- Сьогодні активно обговорюється тема створення двох російсько-українських СП в рамках реалізації підписаного у липні меморандуму про подальшу співпрацю в атомній сфері. Що конкретно планується зробити?

- Передбачається обмін активами за двома напрямками - у сферах енергетичного машинобудування та паливного циклу. В паливний холдинг українська сторона могла б внести пакет акцій заводу з виробництва ядерного палива, російська - наприклад, акції одного з збагачувальних підприємств, інші активи.

Що ж стосується машинобудівного холдингу, то тут ми тільки на початку шляху. Російський «Атоменергомаш» має підготувати пропозиції, які підприємства можуть увійти до СП від Росії. Україна запропонувала акції харківського «Турбоатому». Після того, як список підприємств буде сформований, компанія «Deloitte & Touche» здійснить оцінку активів і дасть свої рекомендації щодо створення СП. Тільки після цього буде розписана «дорожня карта», за якою ми і будемо рухатися.

- Щодо добудування двох блоків на ХАЕС. Як відомо, 80% фінансування будівництва лягає на російську сторону. На якій стадії зараз перебуває питання фінансування проекту?

- У червні 2010 року уряди Російської Федерації та України підписали угоду про співробітництво у спорудженні 3 і 4 енергоблоків Хмельницької АЕС. У відповідності з цим документом російська сторона підтвердила готовність забезпечити організацію фінансування проекту у формі кредитування, але за умови, що Україна також частково виділить кошти.

Передбачалося, що кредитування буде організовано за рахунок російських державних банків, зокрема, «Сбербанку Росії». Позичальником за кредитом повинен виступити НАЕК «Енергоатом». Таким чином, держкорпорація «Росатом» не є стороною кредитної угоди, але ми, безумовно, робимо все можливе, щоб «Сбербанк Росії» і «Енергоатом» знайшли спільну мову.

- Тобто, подробиці кредитної угоди, що готується, Вам не відомі?

- Саме так. Але точно можу сказати, що проект кредитної угоди наразі знаходиться в «Енергоатомі», куди його направив «Сбербанк Росії». Тепер головне - видача українською стороною державних гарантій для покриття ризиків кредитування. Це - одна з основних умов забезпечення довгострокової фінансової підтримки проекту російським банком.

- Але на початку вересня Верховна Рада прийняла закон, який дозволяє будівництво блоків ХАЕС. Хіба це не гарантії?

- Прийняття закону України про розміщення, проектування та будівництво енергоблоків № 3 та 4 Хмельницької атомної електростанції створює необхідні підстави для надання державних гарантій України для фінансування проекту. Як тільки гарантії будуть надані, кредитна угода буде підписана. Кредитування розраховане траншами, і першочергова сума позики повинна бути витрачена цільовим чином - на розробку проекту реакторної установки, яку замовляє НАЕК «Енергоатом» у російської компанії "НІАЕП - АСЕ", що входить до ДК "Росатом".

- Наприкінці серпня посол України у Вірменії Іван Кухта зазначив, що Україна зацікавлена брати участь у будівництві Вірменської АЕС. Також заявлялося, що Україна готова взяти участь у створенні атомних електростанцій на території країн-партнерів. Чи розглядає «Росатом» варіанти залучення до своїх проектів України?

- «Росатом» не просто розглядає такі варіанти, він активно пропонує своїм українським партнерам розвивати кооперацію. Основним завданням дочірньої структури «Росатому» - «Русатома Оверсіз» і нашого представництва є розвиток такої кооперації між підприємствами атомного промислового комплексу України і підприємствами держкорпорації «Росатом».

На сьогодні у «Росатома» досить великий портфель замовлень на спорудження атомних електростанцій за кордоном, є проекти будівництва нових електростанцій в Росії. Власних існуючих енергомашинобудівних потужностей, а також людей, тобто професіоналів, які займаються проектуванням і будівництвом, може виявитися недостатньо для освоєння такого обсягу робіт. З ініціативи «Росатома» була створена російсько-українська робоча група зі співробітництва в третіх країнах, яка активно працює. І ми готові з нашими українськими партнерами йти разом на ринки зарубіжних країн, запрошуємо їх до участі в проектах.

- І як, українські партнери беруть участь?

- Більше того, українські партнери пропонують свої варіанти співпраці, і на сьогоднішній день вже є певні напрацювання. Наприклад, у сфері будівництва, сервісного обслуговування, ремонту і модернізації атомних електростанцій російського проекту за кордоном.

Крім того, готуються спільні проекти в третіх країнах за такими напрямами, як генерація і експорт електроенергії, інтеграція інжинірингових послуг, виробництво устаткування для АЕС. Можливе і співробітництво в сфері теплової енергетики, при модернізації її об'єктів.

- Дякую за розмову.

Розмовляв Артем Білоусов