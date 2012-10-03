Україна в перспективі може здавати в оренду бурові установки

Експерти позитивно оцінюють плани НАК «Нафтогаз України» закупити ще дві бурові установки, які зможуть вести розвідку і буріння свердловин для видобутку газу на середніх глибинах шельфу Чорного моря - до 800 м, і не виключають можливість надалі здачу їх в оренду іншим країнам, які працюють на шельфі Чорного моря.

Зокрема, секретар Експертної ради з питань ринку природного газу Леонід Уніговський в коментарі УНІАН зазначив, що видобуток газу на шельфі більш перспективний, ніж видобуток сланцевого газу. «Займатися розробкою на шельфі необхідно, оскільки перспективи нафтогазових акваторій, особливо Чорного моря, значно більш реальні, ніж перспективи щодо сланцевого газу. Цим треба займатися », - сказав експерт.

Він підкреслив, що чорноморський шельф на предмет запасів газу вивчено не більш, ніж на 4%.

«Треба активно працювати у цьому напрямку, а робити це без напівзаглибних плавучих платформ практично неможливо. Перспективні площі розміщено на великій глибині. Там без таких установок не обійтися », - сказав Л.Уніговський.

У свою чергу, незалежний енергетичний експерт Володимир Саприкін також відзначив необхідність освоєння шельфу саме на середніх глибинах.

«Це будуть вже більш потужні бурові, які працюватимуть на площі Палласа, тобто на великих глибинах. Якщо «Петро Годованець» і «Незалежність» працюють на глибині моря до 120 метрів, то ці - до 800 або навіть до тисячі.

Є загальна неправильна думка, що бурова прийшла і вона займається видобутком газу. Насправді вона веде ще й розвідку, тобто займається дослідно-промисловим бурінням. Здебільшого в Україні розвідані мілководні родовища на глибині до 120 метрів. Завдання потужних бурових - перейти на середні глибини, і перше - це розвідка, і потім вже промислове буріння », - підкреслив експерт.

Він також відзначив низький рівень розвідки Чорноморського шельфу.

«Поки важко говорити про запаси газу, оскільки лише на 4% вивчені Чорне й Азовське моря. Щодо структури Палласа, то там серйозні запаси. Десь понад 80 мільярдів кубометрів газу », - сказав В.Саприкін.

При цьому він підкреслив, що купівля установок для розвідки - більш раціональний крок, ніж, приміром, їх оренда. В.Саприкін також вважає, що Україна з часом сама зможе здавати в оренду ці бурові країнам, які займаються розвідкою Чорноморського шельфу.

«Перш за все постає запитання: де орендувати таку установку? Видобуток газу у Чорному морі поки незначний, і там не працюють такі бурові. Тягти її звідкись, наприклад, з Африки чи Америки, було б дуже дорого. А в перспективі, якщо у нас будуть такі установки, то ми, в принципі, зможемо здавати їх в оренду сусідам. Тим же румунам і болгарам», - зазначив В.Саприкін.

Експерт з енергетичних питань Валентин Землянський також вважає, що орендувати подібні установки або купити таку, що була в експлуатації, було б дорожче.

«Напевно, є варіант купити установку, що була в експлуатації. Однак її апгрейд обійдеться, напевно, вдвічі дорожче. Якщо взяти, приміром, бурове судно, то його ціна від мільярда доларів і вище, і, наприклад, у штормових умовах їм працювати складно. Так що придбання - оптимальний варіант », - сказав експерт.

На думку В.Землянського, завдяки роботі нових бурових установок на середніх глибинах за 5-7 років видобуток газу на шельфі Чорного моря можна буде збільшити до 6-7 мільярдів кубометрів на рік.

«Якщо дві бурові, які будуть працювати на мілководді, дозволять збільшити видобуток газу до 3 мільярдів кубів, то із запуском двох нових, відповідно, мінімум удвічі збільшиться видобуток за 5-7 років.

І якщо видобуток на шельфі відбуватиметься на тлі зниження споживання газу, то з урахуванням проектів з будівництва LNG-терміналу і видобутку сланцевого газу, це дозволить, якщо не відмовитися повністю, то істотно мінімізувати обсяг закупівлі газу у Російській Федерації», - вважає В.Землянський.

Він також припустив, що якщо буде відбуватися закупівля вже побудованих платформ, то вони зможуть почати роботу на шельфі приблизно через півроку, якщо ж вони будуть будуватися під замовлення - то через півтора-два роки.

Експерт Центру Разумкова Володимир Омельченко в цілому підтримує ініціативи з розвитку видобутку газу на Чорноморському шельфі, проте вважає, що цим мають займатися іноземні компанії.

«Я вважаю, що, безумовно, треба розвивати видобуток вуглеводнів у Чорноморському басейні. Однак, з моєї точки зору, необхідно було залучати іноземних інвесторів для розробки шельфу, щоб ризики брали на себе приватні компанії, а не державна компанія», - зазначив він.

В.Омельченко підкреслив, що ризики в першу чергу визначаються тим, що поки немає підтвердження обсягів запасів газу на шельфі.

«Якщо зрозуміло, які запаси, то ці ризики не настільки великі. Але все одно існують цінові ризики, політичні - вони є. А якщо родовище ще не відкрите, і бурові купуються для геологорозвідки, то ризики надзвичайно високі», - сказав експерт.

Як повідомляв УНІАН, НАК «Нафтогаз України» 28 вересня 2012 р. оголосила проведення процедури відкритих торгів з придбання двох плавучих морських бурових установок орієнтовною вартістю 1,4 млрд дол.

Фінансування закупівлі бурових платформ буде здійснюватися за рахунок запозичень компанії і не вимагатиме залучення бюджетних коштів.

У 2011 році "Нафтогаз України" закупив самопідйомну плавучу бурову установку (СПБУ) «Петро Годованець» у британської компанії Highway Investment. ДАТ «Чорноморнафтогаз» планує запустити другу СПБУ «Незалежність» на Одеському родовищі природного газу до кінця року.

Згідно із заявою Президента України Віктора Януковича, в Україні планується закупити ще п'ять бурових установок.