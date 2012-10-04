Ціна нафти пішла вгору на статистиці зі США щодо запасів палива

На світових торгах у четвер, 4 жовтня, ціни на нафту ростуть на статистиці по комерційним запасам сировини на оптових складах США.

Так, вартість листопадових ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI вже піднялася на 0,17 долара, або 0,19%, - до 88,31 долара за барель.

Ціна листопадових ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent збільшилася на 0,36 долара, або 0,38%, - до 108,53 долара за барель.

Комерційні запаси нафти в США (виключаючи стратегічні запаси) за тиждень, що завершився 28 вересня, знизилися на 0,5 мільйона барелів, або на 0,1% - до 364,7 мільйона барелів. Загальні запаси бензину збільшилися на 0,1 мільйона барелів, або на 0,1%, і склали 195,9 мільйона барелів. У той же час, запаси дистилятів скоротилися на 3,7 мільйона барелів, або на 2,9%, склавши 124,1 мільйона барелів.

За даними Міністерства енергетики США, виробництво ресурсу в країні виросло до 6,52 мільйона барелів на день минулого тижня, що є найвищим показником з грудня 1996 року. У той же час, попит на пальне впав на 0,3% - до 18,3 мільйона барелів на день, досягнувши мінімуму з квітня поточного року, передає Bloomberg.