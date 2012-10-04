«Нафтогаз» має намір викупити у банку «Надра» ОВДП на 92,9 млн грн

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» має намір здійснити закупівлю облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у банку «Надра» на суму майже 92,9 млн грн.

Про це йдеться у повідомленні, розміщеному на сайті державних закупівель.

ОВДП буде реалізовано одним лотом. У тендері бере участь один учасник.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більшяк 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобуванням нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

Банк «Надра» входить до групи найбільших банків України. З 10 лютого 2009 року по 13 серпня 2011 р. в банку «Надра» працювала тимчасова адміністрація.

У другому кварталі 2011 р. банк провів допемісію акцій на 3,5 млрд грн. За її результатами компанія Centragas Holding AG (Відень, Австрія), яку контролює український бізнесмен Дмитро Фірташ, придбала 89,9659% акцій банку.

Банк «Надра» в I кварталі 2012 року одержав чистий прибуток 285 тис грн.