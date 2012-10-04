«Укртрансгаз» уже накопичив у підземних сховищах майже 20 млрд куб. м газу

Компанія «Укртрансгаз», що є оператором вітчизняної газотранспортної системи, напередодні осінньо-зимового періоду накопичила у підземних сховищах (ПСГ) майже 20 млрд кубометрів газу, повідомляє прес-служба компанії.

За даними "Укртрансгазу", з квітня по 1 жовтня 2012 року обсяг закачування газу до підземних сховищ становив 12 млрд куб. м.

“Закачування газу до підземних сховищ проводиться у рамках підготовки до опалювального сезону 2012-2013 рр.», - зазначається у повідомленні компанії.

Дані про обсяги закачування газу надані без урахування підземного сховища «Чорноморнафтогазу».

Як повідомляв УНІАН, «Чорноморнафтогаз» накопичив у Глібовському ПСГ 0,8 млрд куб. м газу.

За словами міністра палива та енергетики України Юрія Бойка, на початок опалювального сезону в ПСГ України буде накопичено 21 млрд кубометрів газу.

Довідка УНІАН. Дочірня компанія «Укртрансгаз» створена з метою забезпечення безперебійного транспортування і зберігання природного газу, ефективного функціонування і розвитку газового комплексу України.

ДК «Укртрансгаз» експлуатує 12 ПСГ загальною активною місткістю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу її територією.

НАК «Нафтогаз України» об'єднує найбільші нафтогазовидобувні підприємства країни, є монополістом з транзиту і зберігання природного газу в підземних сховищах, а також з транспортування нафти трубопровідним транспортом територією України.