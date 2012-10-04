Бойко впевнений, що завод з фабрикації ядерного палива почне працювати у встановлені строки

Міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій Бойко упевнений, що перша черга українсько-російського заводу з фабрикації ядерного палива буде запущена у встановлені терміни – у 2015 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу після церемонії закладання першого каменя.

«Нам доведеться ударно працювати, щоб у 2015 році запустити першу чергу заводу. Я упевнений, що з цим завданням ми впораємося, тому що у нас команда, і наші колективи - і наш, і «Росатому» - націлені на досягнення результату швидкого, якісного і з вигодою для економік обох наших країн і народів. Дуже важливо, що це практичний приклад кооперації двох наших країн – Росії і України. І цей приклад покаже вигідність подальшої кооперації, оскільки у нас великі плани, зокрема в атомній галузі», - сказав Ю.Бойко.

Він відзначив, що будівництво і початок роботи дасть поштовх усім галузям економіки для розвитку усіх галузей економіки і науки, а також позитивно позначиться на соціальній ситуації Кіровоградської області.

Нагадаємо, сьогодні, 4 жовтня, в районі селища Смоліне Кіровоградської області розпочато будівництво українсько-російського заводу з фабрикації ядерного палива. Як відзначив прем'єр-міністр України Микола Азаров, перша черга заводу буде здана вже у 2015 році, що дозволить забезпечувати ядерним паливом всі 15 існуючих українських АЕС і два нові реактори, які на той час будуть споруджені на Хмельницькій АЕС.

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Довідка УНІАН. У грудні 2011 р. Державний концерн «Ядерне паливо» і ВАТ «ТВЕЛ» зареєстрували спільне підприємство ЗАТ «Завод з виробництва ядерного палива».

Відповідні частки в акціонерному капіталі розподілені таким чином: 50%+1 акція належить ДК «Ядерне паливо», а 50%-1 акція - ВАТ «ТВЕЛ». Таким чином, українській стороні передано 75001, а російською – 74999 акцій.

У вересні 2010 року Кабінет міністрів України затвердив переможцем конкурсу з вибору технології для будівництва в Україні заводу з виробництва ядерного палива для реакторів АЕС ВВЭР-1000 російську компанію «ТВЕЛ».

У жовтні того самого року «ТВЕЛ» і український держконцерн «Ядерне паливо» підписали угоду про створення на території України спільного підприємства з виробництва ядерного палива для реакторів типу ВВЭР-1000 з часткою України 50%+1 акція.

В угоді "ТВЕЛ" підтверджував намір передати Україні технології усіх переділів виготовлення ядерного палива не пізніше від 2020 року, забезпечувати технологічний супровід діяльності заводу з урахуванням впровадження новітніх технологій, а також навчати персонал і кваліфікувати завод.

Згідно із затвердженою у вересні 2009 року Кабінетом міністрів державною цільовою програмою «Ядерне паливо України», будівництво заводу з виробництва ядерного палива планувалося завершити в 2013 році.

Вартість будівництва оцінюється в 1,679 млрд грн, з яких 1,092 млрд грн планується залучити як інвестиції.