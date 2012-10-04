Азаров привітає Медведєва з початком реалізації "ядерного" українсько-російського проекту

Прем'єр-міністр України Микола Азаров вважає будівництво заводу з фабрикації ядерного палива найбільшим проектом забезпечення незалежності країни за всю історію існування незалежної України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив після церемонії закладки першого каменя будівництва.

“Сьогодні, у такий знаменний день, починається практична реалізація такого грандіозного в масштабах України проекту. Це, напевно, найбільший за всі роки незалежності проект із забезпечення енергетичної незалежності нашої країни», - сказав М.Азаров.

Він зазначив, що перша черга заводу буде здана вже у 2015 році, що дозволить забезпечувати ядерним паливом всі 15 існуючих українських АЕС і два нові реактори, які до того часу будуть збудовані на Хмельницькій АЕС.

“Це завдання стратегічної важливості”, - сказав прем'єр.

За його словами, будівництво і робота заводу дозволить вирішити соціальні питання у Кіровоградській області.

“Будівництво цього заводу відкриває перспективи не лише перед працівниками уранових копалень і уранових шахт, але й перед всіма працівниками великого регіону і всієї Кіровоградської області», - сказав М.Азаров.

При цьому прем'єр зазначив, що сьогодні має намір привітати свій російський колегу – прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва з початком реалізації цього великомасштабного спільного українсько-російського проекту.

“Цей проект відкриває нову смугу співпраці з нашим стратегічним партнером - Російською Федерацією. Я привітаю свого колегу сьогодні, Дмитра Анатолійовича Медведєва, ось з такою важливою подією», - сказав він.

Як повідомлялося, сьогодні, 4 жовтня, в районі селища Смоліне Кіровоградської області розпочато будівництво українсько-російського заводу з фабрикації ядерного палива.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:"Росатом": Гроші на проект "Завод з виробництва ядерного палива" зарезервовано

Довідка УНІАН. У грудні 2011 р. Державний концерн «Ядерне паливо» і ВАТ «ТВЕЛ» зареєстрували спільне підприємство ЗАТ «Завод з виробництва ядерного палива».

Відповідні частки в акціонерному капіталі розподілено таким чином: 50%+1 акція належить ДК «Ядерне паливо», а 50%-1 акція - ВАТ «ТВЕЛ». Таким чином, українській стороні передано 75 001, а російській – 74 999 акцій.

У вересні 2010 року Кабінет міністрів України затвердив переможцем конкурсу з вибору технології для будівництва в Україні заводу з виробництва ядерного палива для реакторів АЕС ВВЕР-1000 російську компанію «ТВЕЛ».

У жовтні того ж року «ТВЕЛ» і український держконцерн «Ядерне паливо» підписали угоду про створення на території України спільного підприємства з виробництва ядерного палива для реакторів типу ВВЕР-1000 з часткою України 50%+1 акція.

В угоді "ТВЕЛ" підтверджував намір передати Україні технології всіх переділів виготовлення ядерного палива не пізніше як у 2020 році, забезпечувати технологічний супровід діяльності заводу з урахуванням впровадження новітніх технологій, а також навчати персонал і кваліфікувати завод.

Згідно із затвердженою у вересні 2009 року Кабінетом міністрів державною цільовою програмою «Ядерне паливо України», будівництво заводу з виробництва ядерного палива планувалося завершити у 2013 році.

Вартість будівництва оцінюється в 1,679 млрд грн, з яких 1,092 млрд грн планується залучити як інвестиції.