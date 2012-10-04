Україна і Росія обговорюють створення СП з конверсії та збагачення урану

Україна і Росія планують розширювати співпрацю в атомній сфері за різними напрямами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні генеральний директор Державної корпорації «Росатом» Сергій Кирієнко на брифінгу після церемонії закладання першого каменя на будівництві заводу з фабрикації ядерного палива.

Зокрема, він відзначив, що Україна і Росія обговорюють питання створення СП з конверсії і збагачення урану на російській території.

«Ключове питання - це збагачення і конверсія. Ми домовилися про те, що це може бути спільне підприємство вже на російській території. І фабрикація палива - це спільне підприємство, яке закладене тут, на українській території», - сказав С.Кирієнко.

Він відзначив, що СП будуть створені на паритетних умовах, причому контрольний пакет акцій буде у тієї країни, де воно буде розташовано.

«Це важливо, тому що країна, на території якої розміщено такий об'єкт, відповідає за безпеку експлуатації», - сказав голова «Росатому».

Також він відзначив, що наступним етапом співпраці стане сфера машинобудування.

«Ми розглядаємо можливість інтеграції деяких активів в машинобудуванні і атомному енергомашинобудуванні і на території України, і на території Росії, проектування (за різними напрямами – УНІАН), тому що навіть у проектуванні цього заводу беруть участь і російські, і українські проектні інститути, спорудження атомних станцій. От Хмельницька атомна станція – це перший такий спільний проект», - сказав С.Кирієнко.

Він відзначив, що в результаті спільна робота України і Росії може охоплювати весь технологічний цикл атомної галузі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 жовтня, в районі селища Смоліне Кіровоградської області розпочато будівництво українсько-російського заводу з фабрикації ядерного палива. У церемонії закладання першого каменя взяли участь прем'єр-міністр України Микола Азаров, міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій Бойко і генеральний директор Державної корпорації «Росатом» Сергій Кирієнко.

За словами М.Азарова, першу чергу заводу буде здано вже у 2015 році, що дозволить забезпечувати ядерним паливом усі 15 існуючих українських АЕС і два нові реактори, які на той час будуть споруджені на Хмельницькій АЕС.

Нагадаємо, у грудні 2011 р. Державний концерн «Ядерне паливо» (Україна) і ВАТ «ТВЕЛ» (РФ) зареєстрували спільне підприємство ЗАТ «Завод з виробництва ядерного палива».