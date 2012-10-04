«Нафтогаз» оголосив відкритий конкурс на сейсморозвідку площі Палласа

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» 4 жовтня оголосила відкритий конкурс на проведення сейсмологічних досліджень на площі Палласа, повідомляє прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, компанія планує якомога раніше почати освоєння структури Палласа з метою стабілізації і збільшення видобутку нафти і газу, що передбачено «Енергетичною стратегією України на період до 2030 року», а також повного забезпечення потреб населення і бюджетної сфери у природному газі.

У компанії зазначають, що програма робіт згідно з ліцензійною угодою про умови користування надрами, яка є невід'ємною частиною одержаного компанією Спеціального дозволу на користування надрами площі Палласа, передбачає проведення сейсморозвідувальних досліджень 3D (2011-2012 рр.); буріння параметричної свердловини (5350 м) (2013 р.); буріння двох пошукових свердловин (2014 - 2017 р.); буріння розвідувальних і експлуатаційних свердловин (2017-2026 рр.).

Надалі передбачається буріння 15 розвідувальних і 162 експлуатаційних свердловин глибиною від 4950 м до 6050 м.

«Очікувана тривалість спорудження свердловини на структурі Палласа - близько шести місяців», - йдеться у повідомленні.

Довідка УНІАН. Структура Палласа розташована у південній частині Прикерченського шельфу Чорного моря на трансграничній території України і Росії. Площа структури Палласа становить близько 200 кв. км. Глибина моря в точці проектної параметричної свердловини становить 460 м. Перспективні ресурси вуглеводнів досягають 145 млн т.

НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобуванням нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.