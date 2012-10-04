Вартість спорудження ЛЕП 330 кВ "Дністровська ГАЕС-Бар" збільшено в 1,7 раза

Кабінет Міністрів України збільшив загальну кошторисну вартість проекту реконструкції спорудження лінії електропередач (ЛЕП) напругою 330 кВ "Дністровська ГАЕС-Бар" з реконструкцією підстанції "Бар" в 1,7 раза – до 308,125 млн. грн.

Оновлена вартість проекту затверджена розпорядженням уряду № 734-р від 3 жовтня 2012 року, текст якого оприлюднено на урядовому порталі.

Згідно з розпорядженням, вартість будівельно-монтажних робіт становитиме 138 млн. 858,639 тис. грн, устаткування – 76 млн. 569,638 тис. грн, пуско-налагоджувальних робіт – 7 млн. 961,808 тис. грн, інших витрат – 84 млн. 735,03 тис. грн.

Станом на 20 травня 2012 року було виконано робіт на 177 млн. 897,148 тис. грн.

Протяжність лінії становитиме 72,899 км.

Як раніше повідомляв УНІАН, на початку 2011 року НЕК «Укренерго» підписала з хорватською компанією Dalekovod d.d. (Загріб) договір на будівництво повітряної лінії (ПЛ) 330 кВ "Дністровська гідроакумулювальна електростанція - підстанція "Бар" (Чернівецька - Вінницька області).

НЕК «Укренерго» планує побудувати лінію «Дністровська ГАЕС – Бар» для забезпечення видачі потужності з Дністровською ГАЕС, що будується. Передбачається, що лінію протяжністю 73 км буде споруджено за 15 місяців.

Міністерство енергетики і вугільної промисловості України прогнозувало завершення будівництва лінії в 2012 році.

Довідка УНІАН. У грудні 2007 року НЕК «Укренерго» і Міжнародний банк реконструкції та розвитку підписали угоду про надання кредиту в 200 млн дол. на реалізацію проекту з передачі електроенергії. Угода набула чинності 5 грудня 2008 року.

У рамках проекту передбачається реконструювати ПС 220 кВ "Азовська", ПС 330 кВ "Першотравнева", "Південна", "Дніпродзержинська" і "Чайкіно" і 5 ПС 750 кВ, збільшити потужність ЛЕП "Сімферополь-Севастополь" з 220 кВ до 330 кВ, реконструювати ПС "Сімферополь", побудувати ЛЕП 330 кВ "Дністровська ГАЕС - Бар".