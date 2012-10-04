ДТЕК відкрив найбільшу в Україні вітроелектростанцію

Найбільший приватний український енергетичний холдинг ДТЕК, який контролює бізнесмен Ринат Ахметов, увів в експлуатацію перші вітряні установки Ботієвської вітроелектростанції (ВЕС) - найбільшої ВЕС в Україні, повідомляє прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, компанія завершила монтаж 19 вітряних установок. Ще 11 вітряних турбін будуть встановлені до кінця жовтня 2012 р.

У запуску перших вітряних турбін Ботієвської ВЕС взяли участь Президент України Віктор Янукович, акціонер компанії СКМ Ринат Ахметов, губернатор Запорізької області Олександр Пеклушенко, а також генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко.

“До кінця року всі 30 вітроустановок першої черги встановленою потужністю 90 МВт будуть запущені в Об'єднану енергетичну систему України”, - йдеться у повідомленні

Також компанія очікує, що ще 110 МВт потужності Ботієвської ВЕС будуть запущені до кінця 2013 року.

“Після виходу на проектну потужність у 200 МВт Ботієвська ВЕС щорічно генеруватиме, в середньому, 686 Гвт/год. електроенергії (еквівалент споживання 960 тисяч сімей)», - наголошується в повідомленні.

Інвестиції в будівництво станції потужністю 200 МВт становитимуть понад 350 млн євро.

Виробником вітряних турбін для першої черги ВЕС є Vestas Deutschland, німецький підрозділ данської компанії Vestas Wind Systems AS – світового лідер серед виробників вітряних турбін.

Як раніше повідомляв УНІАН, наприкінці 2011 року ТОВ «Вінд Пауер», що входить до структури приватного енергохолдингу ДТЕК, приступило до реалізації проекту будівництва вітроелектростанції прогнозною потужністю 200 МВт на Ботієвському майданчику (Запорізька обл.).

ДТЕК планує вкласти 1,85 млрд євро в будівництво вітропарків «ДТЕК Приазовський» (Запорізька обл.) і «ДТЕК Мангуш» (Донецька обл.) до 2018 року.

“ДТЕК Приазовський” складатиметься з трьох майданчиків: Ботієвського, Приморського і Бердянського. Загальна потужність вітропарку – 500 МВт, Ботієвського майданчика – 200 МВт, Приморського і Бердянського – по 150 МВт.

Довідка УНІАН. ДТЕК – приватна вертикально інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ), що належить українському бізнесменові Ринату Ахметову.

Vestas Wind Systems A/S - один з найбільших у світі виробників вітрогенераторів.