«Київенерго» закупило нафтопродукти на 11,44 млн. грн

Компанія «Київенерго» закупила у компаній «КЛО-карта» (м. Київ) і «Лукойл-Україна» нафтопродукти на загальну суму 11,44 млн. грн, повідомляє «Вісник державних закупівель».

Згідно з повідомленням, закупівля нафтопродуктів була представлена трьома лотами загальним обсягом 1 188 042 л.

Договір на постачання продукції було підписано 27 вересня 2012 року. Термін постачання — не пізніше ніж 31 грудня 2012 року.

Довідка УНІАН. ПАТ «Київенерго» генерує і поставляє теплову і електричну енергію в Києві, входить до складу ДТЕК.

ДТЕК - найбільша приватна вертикально інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ). Підприємства ДТЕК створюють ефективний виробничий ланцюжок від видобування і збагачення вугілля до генерації і продажу електроенергії.

Столична мережа автозаправних станцій "КЛО" створена в 1994 році, у даний час налічує 50 АЗС. Крім Київського регіону, компанія має у своєму розпорядженні комплекси в Житомирській і Чернігівській областях.

Постійними паливними постачальниками КЛО є завод Orlen Lietuva (Литва, раніше - Mazeikiu nafta) і НПЗ Білорусі.

"КЛО" також реалізує пальнео Кременчуцького НПЗ (ПАТ "Укртатнафта", Полтавська обл.) і Лисичанського НПЗ (ЗАТ "ЛІНИК", Луганська обл.).

Підприємство з іноземними інвестиціями (ПІІ) «ЛУКОЙЛ-Україна» утворено в листопаді 1999 року для створення роздрібної мережі реалізації нафтопродуктів в Україні і на даний момент входить до п'ятірки лідерів паливного ринку за кількістю АЗС і обсягом роздрібної реалізації нафтопродуктів. Компанія здійснює гуртовий і роздрібний збут нафтопродуктів: бензину, дизельного пального, оливи, газу, бітумів.