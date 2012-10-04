ДТЕК не претендуватиме на контрольний пакет акцій «Волиньобленерго»

Найбільший приватний український енергетичний холдинг ДТЕК, контрольований бізнесменом Рінатом Ахметовим, не має наміру брати участь у конкурсі з приватизації 75% акцій енергозабезпечуючої компанії "Волиньобленерго" (м. Луцьк).

Про це повідомив журналістів генеральний директор холдингу Максим Тімченко у м. Ботієве (Запорізька обл.) у четвер, 4 жовтня.

Довідка УНІАН. Міністерство енергетики і вугільної промисловості розробило проект постанови Кабінету Міністрів, згідно з якою Фонду державного майна передається 75% акцій енергозабезпечуючої компанії «Волиньобленерго» для подальшої приватизації.

Таким чином, Міненерго пропонує продати всі акції «Волиньобленерго», які належать державі, хоча попередні приватизаційні конкурси передбачали збереження у держвласності 25% пакетів енергозабезпечуючих компаній.

Раніше Кабмін виключив «Волиньобленерго» з переліку стратегічних підприємств.

Зараз 75% «Волиньобленерго» передано до статутного фонду Національної акціонерної компанії "Енергетична компанія України", 21,19% акцій належить кіпрській Garensia Enterprises Limited, яку контролює російський бізнесмен Костянтин Григоришин.

ДТЕК створено у 2005 році для управління енергетичними активами групи «Систем кепитал менеджмент» (СКМ, м. Донецьк) Ріната Ахметова. Корпорації делеговані функції зі стратегічного управління підприємствами групи, які становлять вертикально інтегрований ланцюжок з видобутку і збагачення вугілля, виробництва і реалізації електроенергії.