«Ерсте Банк» відновив кредитну лінію «Хмельницькобленерго»

«Ерсте Банк» продовжив співпрацю з компанією «Хмельницькобленерго», відновивши кредитну лінію компанії у розмірі 18 млн грн, говориться в повідомленні банку.

Згідно з повідомленням, фінансування передбачає поновлювану кредитну лінію строком на 12 місяців. Кредитні кошти будуть спрямовані на поповнення оборотного капіталу і забезпечення своєчасного виконання фінансових зобов'язань, в тому числі розрахунків з ДП «Енергоринок».

«Ерсте Банк» співпрацює також з «Прикарпаттяобленерго» і «Закарпаттяобленерго». Банк обслуговує «Прикарпаттяобленерго» з 2011 року, забезпечуючи фінансування компанії в рамках відновлюваної кредитної лінії у розмірі 30 млн грн, а також реалізував зарплатний проект для співробітників підприємства і надає розрахунково-касове обслуговування. «Закарпаттяобленерго» є клієнтом «Ерсте Банку» з 2010 року і користується розрахунково-касовим обслуговуванням, а також зарплатним проектом. Компанія також має поновлювану кредитну лінію у розмірі 20 млн грн. Крім цього, «Ерсте Банк» тісно співпрацює і з приватними енергетичними компаніями - зокрема, в 2011 році Erste Group збільшила кредитну лінію ДТЕК до 100 млн євро.

У банку зазначили, що співпраця з енергетичним компаніями є успішним і на даний момент привабливим корпоративним сегментом для «Ерсте Банку». Разом з тим, основним фокусом є малі та середні підприємства, що працюють в реальному секторі економіки. Також стратегічним напрямом для банку є співпраця з муніципалітетами, агросектором і фінансування проектів з енергоефективності.

Довідка УНІАН. АТ «Ерсте Банк» (м. Київ) зареєстровано 25 січня 2006 року.

100% акцій банку володіє Erste Group Bank AG (Австрія).

«Ерсте Банк» в січні-червні 2012 року, порівняно з аналогічним періодом 2011 року, збільшив збиток в 14 разів, - до 66,8 млн грн.

«Ерсте Банк» в 2011 році, порівняно з 2010 роком, збільшив збиток на 28% - до 171,992 млн грн.

ПАТ ЕК «Хмельницькобленерго» займається постачанням електроенергії споживачам Хмельницької області. Державі належать 45,009% акцій компанії, НАК «Енергетична компанія України» - 25% акцій.

Статутний фонд ПАТ ЕК «Хмельницькобленерго» становить 33 млн 637 тис. 840 грн.

Фонд державного майна до кінця поточного року планує виставити на продаж держпакети акцій шести обленерго: "Хмельницьк-", "Тернопіль-", "Миколаїв-", "Харків-", "Запоріжжя-" і "Волиньобленерго".