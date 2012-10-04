Україна розглядає пропозицію Туреччини щодо будівництва LNG-терміналу

Україна розглядає пропозицію Туреччини стосовно будівництва LNG-терміналу.

Як передає кореспондент УНІАН, про посол України в Туреччині Сергій Корсунський повідомив на засіданні прес-клубу у Міністерстві закордонних справ України.

За його словами, Україна пропонувала збільшити LNG-термінал на Півдні Стамбулу, потужністю до 5 млрд куб скрапленого газу.

«Вони сказали, що збільшувати термінал під Стамбулом вони не хочуть, а хочуть будувати новий термінал перед Мармуровим морем і запросили нас до співпраці в цьому проекті», - сказав посол.

За словами С.Корсунського, на сьогодні Україна вивчає це питання.

Посол повідомив, що Україна передала запрошення турецькій стороні через тиждень приїхати в Україну для участі в засіданні робочої групи з питань енергетики, в ході якого розглядатиметься пропозиції стосовно будівництва LNG-терміналу.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня 2010 року було створено ДП «Національний проект «LNG-термінал», яке має скоординувати роботу з будівництва терміналу з приймання скрапленого природного газу обсягом 10 млрд куб. м на Чорноморському узбережжі України до 2014 року.

Згідно з ТЕО, проект може бути реалізований впродовж 49 місяців. Перші обсяги газу можна буде одержати вже в 2016 році.

Приблизна вартість будівництва LNG-терміналу становить 846 млн євро. Частка України в проекті становитиме 25%+1 акція.

На сьогодні потенційними місцями розташування терміналу є 5 майданчиків.

Наприкінці серпня ц.р. перший віце-прем'єр-міністр України Валерій Хорошковський повідомив, що Туреччина запропонувала Україні брати участь у будівництві LNG-терміналу на своїй території

«Турецька сторона запропонувала Україні приєднатися до створення нового терміналу на території Туреччини. Ключовими партнерами тут виступають Турецька державна компанія Botas (аналог українського «Нафтогазу») й приватна компанія Egagas, яка володіє одним із діючих LNG-терміналів у Туреччині», - сказав В.Хорошковський.