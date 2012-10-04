Київенерго заявляє про готовність до початку опалювального сезону

Публічне акціонерне товариство “Київенерго” технологічно готове до підключення об’єктів соціальної та житлової сфери до опалення.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київенерго.

В рамках підготовки до осінньо-зимового періоду фахівці компанії здійснили значний комплекс робіт. Зокрема, проведено капітальні та поточні ремонти енергоблоків, котлів та іншого обладнання ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6, станцій теплопостачання, котелень, теплопунктів. Здійснено також гідравлічні випробування тепломереж, реконструкцію та планові ремонти теплових та електричних мереж тощо.

Відремонтовано, зокрема, 5 енергоблоків, 622 водогрійних і парових котлів, 551 трансформаторна підстанція, а також близько 100 км повітряних ліній та 1503 ділянки кабельних ліній тощо.

Також фахівці Київенерго здійснили масштабну заміну столичних трубопроводів, збільшивши запланований на 2012 рік обсяг у 1,5 рази — з 50 до 75 км. Капітальні ремонти і реконструкція трубопроводів відбулися, здебільшого, у районах з найбільш зношеними тепломережами –– на Борщагівці, Теремках, Подолі, Куренівці, Солом'янці, Троєщині, Нивках. Найбільш масштабні роботи здійснено на вул. А. Барбюса, проспекті Комарова та Залізничному шосе. Зокрема, на цих ділянках було замінено відповідно 320 м, 700 м та 800 м трубопроводів діаметром від 600 до 1200 мм.

Загалом у поточному році у підготовку столичного енергокомплексу до опалювального сезону 2012/2013 компанія вклала понад 300 млн. гривень.

“Київенерго своєчасно завершила усі роботи з підготовки до зими та технологічно готова розпочати процес підключення споживачів до опалення. Тож запуск тепла залежить у першу чергу від погодних умов та технологічної готовності внутрішньобудинкових мереж споживачів», –– зазначив технічний директор ПАТ «Київенерго” Олександр Зайцев.