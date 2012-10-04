Болгарія намагається виторгувати максимальну вигоду у Росії від реалізації «Південного потоку»

Москва. Болгарія намагається виторгувати максимальну вигоду в Росії від реалізації «Південного потоку».

Як повідомили УНІАН у Центрі енергетичної експертизи, таку думку висловив заступник генерального директора з науки Інституту енергетичної стратегії (Росія) Олексій Громов.

«Сьогодні говорити щось певне щодо того, як буде розвиватися ситуація з Болгарією в майбутньому, дуже важко. Болгарія розуміє, що вона зараз відіграє значущу роль для Росії в реалізації проекту «Південний потік». Тому вона намагається щосили використовувати свою геополітичну перевагу в цьому питанні», - сказав А.Громов.

На його думку, зараз йде звичайний політичний торг. Болгарія поки що не може визначитися, що їй важливіше - проекти з Росією чи дружба з Євросоюзом. Це продовження історії з відмовою Болгарії від проекту будівництва російської атомної станції або тієї, коли вона торгувалася за можливість збільшення тарифу по транзиту майбутнього російського газу через територію Болгарії за проектом «Південний потік», зазначив експерт.

При цьому А.Громов оцінює перспективу в цьому питанні для «Газпрому» як досить оптимістичну.

«Враховуючи те, що для «Газпрому» проект «Південний потік» політично дуже важливий і на даний момент досягнуто домовленість фактично з усіма країнами, за винятком Болгарії, можна припустити, що переговори з цього питання завершаться в позитивному ключі», - сказав він.

У свою чергу, аналітик енергоринків компанії Expert-Forum (Румунія) Ана Отілія Нуцу, вважає, що проект «Південний потік» нерентабельний і є капканом для європейців.

«У перспективі він може стати причиною нових негараздів, з одного боку - між Брюсселем та країнами ЄС, і з іншого - країнами-імпортерами газу з Каспійського регіону, що є постачальниками для конкурентного газопроводу Nabucco West (Азербайджан, Туркменістан, Іран, Ірак)» , - сказала вона.

Вона нагадала, що проект спорудження «Південного потоку» - виключно дорогий захід.

«Я думаю, що «Газпром» не може собі його дозволити, а якщо у нього б і знайшлися такі гроші, то знайшлося б ще багато інвестицій важливіших за черговий «потік», - вважає вона.

При цьому А.Нуцу підкреслила, що для країн, по території яких планується прокласти "Південний потік", важливіше диверсифікувати свої джерела постачання газу, а не тільки маршрути імпорту природного газу.

Експерт упевнена, що балканським країнам не потрібно було нічого підписувати щодо «Південного потоку». Софія і Бухарест, як одні з провідних учасників проекту, повинні були слідувати політиці ЄС в регіоні, що означає пріоритетну реалізацію проекту Nabucco, додала вона.

«Газопровідні системи Nabucco і South Stream були і є конкурентними проектами - що означає гроші на будівництво одної труби і зменшення потоку транзиту газу в іншій. Одночасно обидва проекти газопроводів не реалізовуються, тому Болгарії і Румунії необхідно підтримати, насамперед, те, що краще і для ЄС, і для них самих окремо», - вважає вона.

Як повідомляв УНІАН, в цілях диверсифікації маршрутів експортних постачань природного газу ВАТ «Газпром» реалізує проект «Південний потік» в обхід території України. Проектна продуктивність морської ділянки газопроводу складе 63 млрд куб. м в рік. Будівництво «Південного потоку» планується розпочати в грудні 2012 року. Введення в експлуатацію першої нитки газопроводу заплановано на кінець 2015 року.

Для реалізації сухопутної частини проекту з Болгарією, Сербією, Угорщиною, Грецією, Словенією, Хорватією і Австрією підписані міжурядові угоди.

16 вересня 2011 відбулося підписання Угоди акціонерів компанії South Stream Transport AG по реалізації морської ділянки проекту. Відповідно до документа, частка участі ВАТ «Газпром» у проекті морського газопроводу становить 50%, італійської ENI - 20%, німецької компанії Wintershall Holding GmbH і французької EDF - по 15%.

У вересні 2012 р. прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов заявив, що Болгарія може відмовитися від планів з будівництва газопроводу South Stream, якщо Росія буде і далі наполягати на вимозі виплатити 1 млрд євро компенсації за відмову будівництва атомної електростанції в цій країні.