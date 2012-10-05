Загострення ситуації на турецько-сирійському кордоні обвалило ціну нафти

На світових торгах у п'ятницю, 5 жовтня, ціни на нафту падають після зростання на 4% напередодні на тлі побоювань із приводу перебоїв з поставками в зв'язку із зростанням напруженості на турецько-сирійському кордоні.

Так, вартість листопадових ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI вже знизилася на 0,37 долара, або 0,4%, - до 91,34 долара за барель.

Ціна листопадових ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зменшилася на 0,71 долара, або 0,63%, - до 111,87 долара за барель.

У середу ввечері випущені з території Сирії артилерійські снаряди вибухнули в повіті Акчакале на південному сході Туреччини, загинули п'ятеро людей, дев'ять отримали поранення. Вже в четвер турецький парламент надав уряду Ердогану річний мандат на проведення трансграничних військових операцій, в тому числі у відношенні Сирії, у зв'язку інцидентом. На цьому тлі попит різко збільшився, передає Bloomberg.