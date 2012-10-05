Будівництво «Південного потоку» може не початися в грудні - голова комітету Держдуми

Москва. Голова комітету Держдуми Росії з енергетики Іван Грачов (фракція «Справедлива Росія») сумнівається, що будівництво газопроводу «Південний потік» почнеться в грудні цього року, як було раніше заплановано.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Москві.

«До грудня час ще є, на мій погляд, треба разом із Європою ще раз розмовляти з Україною. Я вважаю, що не факт, що роботи щодо «Південного потоку» почнуться. До грудня будуть ще переговори. Остаточне рішення про реалізацію цього проекту буде ухвалено в грудні-січні», - сказав І.Грачов.

Він підкреслив, що не є прихильником «Південного потоку», оскільки ця труба упреться в нові транзитні країни, які «нічим не кращі й не гірші за Україну».

«Ці країни – такі ж бідні, у них будуть такі самі проблеми з оплатою спожитого газу, одержаного з Росії, а це дасть привід для шантажу. Незрозуміло, чим кращий цей проект, ніж ремонт ГТС України, що в чотири рази дешевше, ніж будівництво «Південного потоку», - сказав І.Грачов.

Він переконаний, що компромісної угоди з Україною можна досягти й зачекати з будівництвом дорогого «Південного потоку».

При цьому голова комітету впевнений, що сьогодні немає ніяких передумов для складнощів при транспортуванні газу до Європи через територію України.

«Моя точка зору, що на трьох – Росія, Україна, Європа домовитися можна в короткі терміни. «Газпром» повинен сказати, що не претендує на 51% української труби», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, з метою диверсифікації маршрутів експортних поставок природного газу ВАТ «Газпром» реалізує проект «Південний потік» в обхід території України. Проектна продуктивність морської ділянки газопроводу становитиме 63 млрд куб. м на рік. Будівництво «Південного потоку» планується почати в грудні 2012 року. Введення в експлуатацію першої нитки газопроводу заплановане на кінець 2015 року.

22 травня в управлінні інформації «Газпрому» повідомили, що реалізація проекту «Південний потік» йде відповідно до графіка, в грудні цього року почнеться будівництво.