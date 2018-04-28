«Газпром» відіграється на Україні за примхи Європи

Європа продовжує широкомасштабний наступ на «Газпром», намагаючись змусити його знизити ціни на блакитне паливо. У даній ситуації російський газовий монополіст спробує компенсувати втрати на європейському ринку за рахунок України.

Європа vs «Газпром»

На цьому тижні Литва озвучила нові претензії до «Газпрому». Прибалтійська країна, яка влітку цього року відбилася від атак в Стокгольмському арбітражі, тепер перейшла в контратаку. Вільнюс вважає, що переплатив Москві за газ майже 2 млрд дол. і вимагає їх повернути.

Слідом за Литвою перейти в наступ збирається Польща, яка на переговорах з «Газпромом» не зуміла домогтися справедливої ціни на газ. Зараз Варшава готує позов до суду.

Обидві країни надихнулися діями Єврокомісії, яка у вересні розпочала розслідування стосовно російського газового концерну. ЄК підозрює «Газпром» в трьох гріхах: перешкоджання вільному потоку газу, стримування диверсифікації поставок блакитного палива, встановлення несправедливих цін.

Захист Путіна

Судячи з усього, Росія відступати не має наміру. На цьому тижні Президент РФ Володимир Путін провів відразу дві великі наради, на яких головною темою було вироблення стратегії захисту.

«Зараз проти «Газпрому» розгорнули цілу кампанію в європейських країнах - вишукують нібито монопольне становище на ринку. Трохи раніше проводили вилучення документів. До речі, хочу звернути вашу увагу, що «Газпром» 27% на ринку Європи займає, а норвезька компанія - 29%. Який монополізм?», - заявив Путін.

«А що стосується можливого зниження цін для кінцевого споживача, у тому числі в європейських країнах, рекомендую подивитися на структуру ціноутворення. Кінцевий споживач сплачує ціну, в якій сидить відсотків 60 податків. Чому партнери хочуть, щоб ми знизили дохід наших компаній, а вони цю податкову складову залишили? У європейських країнах газ проходить через кілька компаній-перекупників. Може бути, їх звідти прибрати? Хто на цьому заробляє? Так що, давайте ми будемо дивитися на весь ланцюжок - від видобутку до кінцевого споживача. Якщо ми з вами консолідовано і неупереджено на все подивимося, то, звичайно, доб'ємося результату», - підкреслив Путін.

До речі, трохи раніше президент РФ підписав «захисний» спецуказ, згідно з яким «Газпром» надалі не буде надавати інформацію про свою діяльність, а також знижки на газ без узгодження з урядом РФ.

Шанс для України?

У цьому протистоянні головне питання для нас - а чи зможе Україна скористатися війною Європи з «Газпромом» і домогтися для себе справедливої ціни на газ?

Причому питання зовсім непідставне. Адже українська влада протягом останніх двох років демонструвала повну безпорадність на переговорах з російською стороною. Нічого не зміниться і тепер, упевнений керівник енергетичних програм центру «Номос» Михайло Гончар. «Внаслідок бездарної і дурної політики Україна позбавила себе можливості використовувати європейський чинник на свою користь. Звичайно, про якийсь позитивний фоновий ефект можна говорити, оскільки Європейська комісія створила «Газпрому» масу проблем. Але, як показують події останніх років, маючи певні шанси чинити тиск на «Газпром» і Росію в цілому, Україна звела їх нанівець», - сказав Гончар.

Як приклад експерт навів «харківські угоди», які були бездумно підписані президентом Віктором Януковичем. Україна також мала можливість вирішити газове питання на свою користь, коли Росія вступала до СОТ, але і тут свій шанс проґавила. Була можливість подати позов до Стокгольмського арбітражу, як це зробила низка компаній країн-членів ЄС і домоглася знизити ціни на газ. Але і в цьому напрямку нічого не зроблено. «За відсутності політичної волі, думаю, навряд чи Україна цим скористається», - резюмував Гончар.

І ще один момент. Україна могла заручитися підтримкою Єврокомісії, однак Європа втратила всяку довіру до української влади через переслідування політичних опонентів.

Україна компенсує

Зараз Україна платить максимальну ціну за газ - 432 дол. за тисячу кубометрів з урахуванням стодоларової знижки. У 2013 році «газова петля» трохи послабиться: вартість знизиться мінімум на 30 доларів. Здавалося б, саме час завершити переговори з північним сусідом. Однак «Газпром», відчуваючи серйозне падіння обсягів експорту в Європу, навряд чи піде на конструктивний діалог. Він буде кігтями чіплятися за існуючий договір з Україною, щоб зберегти статус-кво. Адже наш ринок для нього - найприбутковіший.

«Газпром захоче за рахунок України компенсувати недоотримані доходи на європейських ринках», - вважає Гончар.

Або ж нам пред'являть свідомо нездійсненні політичні вимоги. «В України, по суті, є ще два шляхи «розрулити» ситуацію: піти на політичні поступки перед Росією або домагатися зниження споживання дорогого російського газу. Але другий варіант - найбільш довгостроковий», - підсумував незалежний експерт з енергетичних питань Валентин Землянський.

Ігор Ніколаєнко, Артем Білоусов (УНІАН)