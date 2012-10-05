Азаров сподівається за допомогою вишки «Незалежність» збільшити видобуток газу на 1 млрд куб. м

Бурова вишка «Незалежність» дасть змогу Україні з 2013 року наростити щорічний видобуток газу на 1 млрд куб. м.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем'єр-міністр України Микола Азаров на зустрічі з працівниками освіти з нагоди свята Дня вчителя.

«Пройшла Босфор, наприклад, величезна бурова платформа «Незалежність», це реально наша незалежність від дорогого російського газу... Ця бурова платформа тільки під кінець року стане на точку, почне бурити, а газ реально почне видобувати, скажімо, десь наприкінці 2013 року», - сказав М.Азаров.

Нагадаємо, «Чорноморнафтогаз» планує запустити бурову установку «Незалежність» на платформі БК-2 Одеського родовища природного газу до кінця року.

Довідка УНІАН. Самопідйомна плавуча бурова установка «Незалежність» була спроектована і збудована на сингапурській судноверфі Keppel FELS у 2012 році. Оснащена найсучаснішим устаткуванням, і, разом із СПБУ «Петро Годованець», стане найвисокотехнологічнішою і найпотужнішоюю СПБУ в Чорноморському регіоні.

Має якнайкращі характеристики у своєму класі як за глибиною постановки (до 120 м.), так і за глибиною буріння (9 144 м.). Здатна бурити 12 свердловин з однієї постановки.

За погодними умовами СПБУ здатна працювати при штормі з висотою хвиль до 15 метрів і швидкістю вітру до 130 кілометрів за годину.

Одеське і Безіменне газові родовища були відкриті в 1988 році. У 2006 році на Одеському родовищі розпочалися роботи з його освоєння і було встановлено блок-кондуктор БК-1. Проте через відсутність коштів роботи були припинені. З цього моменту до 2011 року на родовищах проводилися тільки геологорозвідувальні роботи з уточнення запасів. Відкриття нового продуктивного горизонту на Одеському родовищі дало змогу збільшити сумарні запаси обох родовищ до 22 млрд кубометрів природного газу.