ЄС введе заборону на імпорт іранського газу

ЄС вирішив ввести заборону на імпорт іранського газу як новий спосіб тиску на ядерну програму Ірану. Відповідний пакет санкцій планують ухвалити на зустрічі міністрів закордонних справ країн-учасниць Європейського Союзу, що відбудеться 15 жовтня у Люксембурзі, повідомляє Reuters.

"Є домовленість щодо газу", - сказало джерело, яке забажало лишитися анонімним. "Головні країни підтримують такі дії. Німеччина, Великобританія, Франція", - додало інше джерело.

Останнім часом Євросоюз та США намагаються знайти все нові способи тиску на іранську ядерну програму. Офіційний Тегеран спростовує воєнну спрямованість своєї програми.

Водночас, дипломати країн-учасниць ЄС, які готують санкції проти Ірану, побоюються, що такі дії можуть погіршити стосунки між Євросоюзом і Туреччиною, яка поставляє до країн ЄС іранський газ. Наразі Туреччина розглядається як альтернатива Росії, що домінує на газовому ринку. Тим не менше, переконані дипломати, на цей ризик треба піти.