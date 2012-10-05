АМКУ схвалив придбання «Газтеком» акцій низки газопостачальних компаній

Антимонопольний комітет України (АМКУ) схвалив придбання найбільшим приватним власником низки українських облгазів компанією «Газтек» акцій низки підприємств з газопостачання та газифікації, куплених раніше на приватизаційних конкурсах.

Про це УНІАН повідомила прес-служба відомства.

Згідно з повідомленням, схвалено придбання пакетів акцій таких компаній: «Дніпропетровськгаз» (м. Дніпропетровськ), «Тисменицягаз» (м. Чернігів), «Запоріжгаз» (м. Запоріжжя), «Луганськгаз» (м. Луганськ), «Сумигаз» ( м. Суми).

Як раніше повідомляв УНІАН, найбільший приватний власник низки українських облгазів - компанія "Газтек" - перемогла у приватизаційному конкурсі з продажу:

25,788% акцій ПАТ "Сумигаз", заплативши за пакет 16 млн 900 тис. грн (початкова ціна становила 15,6 млн грн);

26% акцій ПАТ "Луганськгаз", заплативши за пакет 81 млн 410 тис. грн (початкова ціна становила 80,6 млн грн);

25% акцій ПАТ «Запоріжгаз», заплативши за пакет 16 млн 800 тис. грн (стартова ціна становила 14 млн 100 тис. грн);

26% акцій ПАТ "Дніпропетровськгаз", заплативши за пакет 58 млн 650 тис. грн (початкова ціна становила 58 млн грн);

26% акцій ПАТ «Тисменицягаз», заплативши за пакет 1 млн грн (початкова ціна становила 160 тис. грн).