"Роснефть" інвестує 18 млрд дол. у модернізацію нафтопереробних заводів

Найбільша російська нафтова компанія "Роснефть" до 2016 року інвестує в модернізацію нафтопереробних заводів ще 18 мільярдів доларів, йдеться в презентації компанії для інвесторів, яку в п'ятницю провів президент "Роснефти" Ігор Сечін в Лондоні, повідомляють РІА "Новини".

Загальні інвестиції в програму модернізації НПЗ "Роснефти" становлять 25 мільярдів доларів, профінансовано на поточний момент 7 мільярдів доларів.

"Заплановані інвестиції до 2016 року - 18 мільярдів доларів", - зазначають у презентації.

Інвестиційна програма "Роснефти" в 2012 році складе 15,4 мільярда доларів проти 13,2 мільярда доларів минулого року.