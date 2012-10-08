Нафта втрачає у ціні на тлі ситуації в єврозоні та Китаї

На світових торгах у понеділок, 8 жовтня, ціни на нафту знижуються на тлі побоювань інвесторів щодо спаду попиту у зв'язку з ситуацією в єврозоні та Китаї.

Так, вартість листопадових ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI вже знизилася на 0,55 долара, або 0,61%, - до 89,33 долара за барель.

Ціна листопадових ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зменшилася на 0,58 долара, або 0,52%, - до 111,44 долара за барель.

Експерти не бачать ніяких реальних перспектив зростання попиту на нафту, передає Bloomberg.

Нагадаємо, Світовий банк погіршив прогноз розвитку економіки Азійсько-Тихоокеанського регіону. СБ очікує, що зростання ВВП регіону за підсумками поточного року складе 7,2% проти 8,2% в 2011 році і прогнозованого в травні зростання на 7,6%.