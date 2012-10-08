На Чернігівщині через негоду знеструмлено 4 населені пункти

На Чернігівщині через негоду знеструмлені 4 населені пункти. Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації, внаслідок сильного дощу вночі сталося пошкодження повітряних ліній електропостачання, відключено 2 ЛЕП 10 кВ, 18 трансформаторних підстанцій. Без електропостачання залишилися мешканці 4 населених пунктів у Чернігівському та Щорському районах. Аварійно-відновлювальні роботи будуть проводитися 8 жовтня силами ПАТ "Чернігівобленерго".

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