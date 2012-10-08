«Нафтогаз» перерахував «Газпрому» понад 1,056 млрд дол. за вересневий газ

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» перерахувала ВАТ «Газпром» понад 1,056 мільярдів доларів США за імпортований у вересні 2012 року природний газ.

Про це УНІАН повідомили в управлінні зі зв'язків із громадськістю НАК «Нафтогаз України».

Згідно з повідомленням, ціна природного газу для компанії в третьому кварталі 2012 року становить близько 426 доларів США за 1 тис. куб. м

Згідно з умовами додаткової угоди до базового контракту, укладеному між Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» 21 квітня 2010 року, ціна природного газу визначається з урахуванням знижки у розмірі 100 дол. США за 1000 куб. м.

Як повідомляв УНІАН, найбільшу суму за імпорт газу «Нафтогаз» заплатив «Газпрому» в лютому цього року - 1,3 млрд дол.

У серпні «Нафтогаз України» перерахував ВАТ «Газпром» майже 890 млн. дол.

У липні «Нафтогаз» перерахував «Газпрому» 930 млн. дол., у червні - 1,05 млрд дол., у травні - 648 млн. дол.

У першому кварталі 2012 року ціна російського газу становила близько 416 дол. за 1 тис. куб. м, у другому кварталі - 425 дол. за 1 тис. куб. м

"Нафтогаз" чекає зниження ціни імпортного газу в четвертому кварталі до 417 доларів за тисячу кубометрів.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: «Газпром» відіграється на Україні за примхи Європи