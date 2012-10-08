Запущено другу нитку «Північного потоку»

Москва. Сьогодні, 8 жовтня, через 30 місяців після старту будівництва, газопровід «Північний потік» (Nord Stream) почав постачання газу двома лініями.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента Росії.

«Сьогодні другу нитку газопроводу «Північний потік» офіційно введено в експлуатацію у складі єдиної інтегрованої газотранспортної системи. Щорічно новою газовою магістраллю може поставлятися до 55 млрд куб. м природного газу впродовж як мінімум 50 років. Транспортування газу до Європи першою ниткою почалося в листопаді 2011 року», - говориться в повідомленні.

Зазначається, що урочиста церемонія початку поставок газу двома лініями відбулася сьогодні на російському березі Балтійського моря поряд з бухтою Портова у присутності представників країн Європи і акціонерів компанії Nord Stream. Газовий вентиль було відкрито з центру управління компресорної станції «Портова», яка здатна створювати тиск 220 бар. Цього достатньо для транспортування газу без проміжної компресії на всю відстань в 1224 км по дну Балтійського моря до входу в європейську газотранспортну мережу в місті Любміні на балтійському побережжі в Німеччині

Маршрут обох ліній газопроводу детально спланований і узгоджений з дев'ятьма країнами Балтійського моря під час міжнародних консультацій, які тривали чотири роки. Результати екологічного моніторингу підтверджують, що дія будівництва газопроводу на навколишнє середовище була мінімальною.

Першу нитку газопроводу було введено в експлуатацію в листопаді 2011 року. Кожна нитка має протяжність близько 1220 км і пропускну спроможність 27,5 млрд куб. м газу на рік.

Компанія Nord Stream AG - міжнародний консорціум, утворений для планування, будівництва і експлуатації нового морського газопроводу через Балтійське море. ВАТ «Газпром» володіє 51% капіталу спільного підприємства. Німецькі компанії BASF SE/Wintershall Holding GMBH і E.ON Ruhrgas AG мають рівні частки по 15,5%. Долі голландської газової інфраструктурної компанії N.V. Nederlandse Gasunie і французької енергетичної компанії GDF SUEZ становлять по 9%.

Будівництво газопроводу Nord Stream почалося в квітні 2010 р. після завершення екологічних досліджень і процедури оцінки дії на навколишнє середовище вздовж усього маршруту газопроводу.

Раніше прес-секретар компанії Nord Stream Йенс Мюллер повідомив DW, що першою ниткою газопроводу «Північний потік» за перші 11 місяців роботи прокачано близько 9 млрд. кубометрів газу. Він уточнив, що завантаженість нового енергетичного транспортного коридору становила, таким чином, «в середньому приблизно 30-40 відсотків максимальної потужності».

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