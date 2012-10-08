«Північний потік» дає змогу поставляти російський газ до Європи без транзитних ризиків - Путін

Москва. Президент Росії Володимир Путін підкреслює, що газопровід «Північний потік» дає можливість поставляти російський газ до Європи без транзитних ризиків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це йдеться у відеозверненні В.Путіна до учасників урочистого заходу, присвяченого виведенню «Північного потоку» на проектну потужність.

«Північний потік» здатний задовольнити потреби Європи, що зростають, в енергетичних ресурсах. Газ поставлятиметься безпосередньо, за найкоротшим маршрутом, зв'язавши найбільші російські газові родовища з ринками Європи, без транзитних ризиків – стабільно і безперебійно. Це ми гарантуємо», - заявив В.Путін.

При цьому він запевнив, що Росія завжди виконувала і виконуватиме свої зобов'язання надійного і передбачуваного постачальника палива на ринки Європи. «Розраховуємо, що і Євросоюз сприятиме ефективному використанню потенціалу «Північного потоку», - додав він.

«Тільки спільними зусиллями ми зможемо забезпечити інтереси виробників і споживачів, укріпити енергобезпеку. Упевнений, що «Північний потік» внесе вагомий внесок в економічний розвиток наших країн і Європейського континенту в цілому», - сказав російський президент.

В.Путін нагадав, що в прокладанні і поставках обладнання для газопроводу взяли участь російські, італійські, німецькі, японські компанії. Найбільші світові банки залучили рекордну суму інвестицій – 6,4 млрд євро.

«Вирішено унікальні технологічні завдання. Менш ніж за два з половиною років по дну Балтійського моря прокладено дві з половиною тисячі кілометрів труб. Роботи велися у складних умовах відкритого моря на великих глибинах», - нагадав він.

За його словами, «Північний потік» працюватиме повністю в автоматичному режимі під постійним контролем електронного центру управління, без проміжних станцій компресії, що дозволить знизити експлуатаційні витрати і скоротити викиди СО2.

Нагадаємо, раніше прес-секретар компанії Nord Stream Йєнс Мюллер повідомив DW, що по першій нитці газопроводу «Північний потік» за перші 11 місяців роботи прокачали близько 9 млрд кубометрів газу. Він уточнив, що завантаженість нового енергетичного транспортного коридору становила, таким чином, «в середньому приблизно 30-40 відсотків максимальної потужності».

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 жовтня, через 30 місяців після старту будівництва, газопровід «Північний потік» (Nord Stream) почав поставки газу по двох лініях. «Північний потік» - новий маршрут експорту російського газу до Європи в обхід України. Газопровід проходить через акваторію Балтійського моря від бухти Портова (район Виборга) до узбережжя Німеччини (район Грайфсвальду). Протяжність газопроводу становить 1224 км.

Після виходу на проектну потужність обох ниток продуктивність «Північного потоку» становитиме 55 млрд куб. м газу на рік.