Уряд розгляне можливість зниження ціни на газ для промисловості

Кабінет міністрів України розгляне можливість зниження тарифів на газ для промисловості.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр Микола Азаров сьогодні під час прямої лінії з читачами газети «Комсомольська правда в Україні».

«Ми думаємо, як знизити тарифи на газ для промисловості, тому що вони у нас зашкалюють. І ставлять наші підприємства у неконкурентні умови», - сказав М.Азаров.

Також він зауважив, що тарифи на газ для населення після парламентських виборів підвищуватися не будуть.

Як повідомляв УНІАН, у березні п.р. Президент України Віктор Янукович доручив Кабінету міністрів і Національній комісії держрегулювання енергетики (НКРЕ) до 2013 року видати нормативно-правовий акт про поетапний перехід до єдиних цін на природний газ для всіх категорій споживачів.

Водночас Президент доручив НКРЕ впродовж 2012 року вдосконалити формування цін на газ для населення шляхом зменшення чинної диференціації.

У даний час тарифи на газ для населення (диференційовані залежно від об'ємів споживання і наявності лічильника) значно нижчі за тарифи для промислових споживачів. Така ситуація є найважливішою причиною відмови Міжнародного валютного фонду продовжити програму кредитування України.

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