Азаров: позиція Росії щодо перегляду газових контрактів залишається незмінною

Прем'єр-міністр України Микола Азаров відзначає, що позиція Росії щодо перегляду газових контрактів залишається незмінною

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у понеділок, 8 жовтня, під час прямої лінії з читачами газети «Комсомольская правда в Украине».

«Росія обіймає дуже просту позицію. Угоду в 2009 році підписано, термін дії 10 років. Все обумовлено: ціна на газ, ціна на транзит, поставки. Ми скоротили удвічі споживання газу – це наша відповідь нашим партнерам», – сказав М.Азаров.

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Як повідомляв раніше УНІАН, за інформацією Держстату, Україна за сім місяців 2012 року скоротила імпорт російського газу до 7,934 млрд доларів, що на 7,7% менше обсягу закупівель за аналогічний період 2011 року.

Нагадаємо, раніше міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Бойко заявляв про плани скоротити імпорт газу до 27 мільярдів кубометрів з 40 мільярдів у 2011 році і порівняно з 52 мільярдами, які Україна зобов'язана імпортувати за умовами контракту.

У відповідь "Газпром" закликав Україну дотримуватися чинного газового контракту.

У 2009 році «Газпром» і держхолдинг "Нафтогаз України" підписали 10-річну угоду, за якою за недобір Україною палива передбачаються штрафи у розмірі 300% вартості у зимовий період і 150% - влітку.

"Газпром" також неодноразово заявляв, що контракти 2009 року зобов'язують Україну платити щонайменше за 33 мільярди кубічних метрів газу на рік.