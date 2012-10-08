ЄБРР надав Rengy Development кредит на будівництво сонячної електростанції

Європейський банк розвитку і реконструкції надав кредит компанії Rengy Development (м. Київ) у розмірі 5,7 млн. євро для розробки, будівництва та експлуатації сонячної електростанції потужністю 4,5 МВт у Вінницькій області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це було повідомлено на прес-конференції у понеділок, 8 жовтня.

Як відзначає банк, проект здійснюється в рамках програми ЄБРР «Фінансування альтернативної енергетики України», інвестиційного механізму обсягом 70 млн. євро.

«Банк вже вклав більш як 1,3 млрд євро в проекти зі сталої енергетики в Україні, і залишається прихильним справі розвитку сектора відновлюваної енергії в Україні», - заявив директор ЄБРР в Україні Андре Куусвек.

«Це наш перший проект у сфері сонячної енергетики, що здійснюється у співпраці з ЄБРР, і він знаменує собою значний крок для нашої компанії», - сказав управляючий директор компанії Rengy Development Нарек Арутюнян.

Також на прес-конференції було відзначено, що цей проект планується завершити до кінця листопада цього року і ввести його в експлуатацію.

*** Основним напрямом діяльності Ренджі Девелопмент (Rengy Development) є розвиток проектів альтернативної енергетики стартовою потужністю в діапазоні від 4-15 МВт для сонячної енергетики і 50-100 МВт для вітряної енергетики.