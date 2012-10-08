Тарифи на газ для населення після виборів підвищуватися не будуть, запевняє Азаров

Тарифи на газ для населення після виборів підвищуватися не будуть.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров під час прямої лінії з читачами газети «Комсомольская правда в Украине».

«Для населення ми збережемо тарифи (на газ - УНІАН)», - сказав М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня перший віце-прем'єр-міністр Валерій Хорошковський заявив, що влада України має намір виконати вимоги Міжнародного валютного фонду про приведення тарифів на газ для населення до економічно обгрунтованих.

«У нас не стоїть питання підвищення цін на газ. У нас стоїть питання про приведення тарифів до собівартості й економічно обгрунтованого рівня. Це дуже важливе завдання. Але ми чудово розуміємо, що з іншого боку стоїть питання соціального забезпечення населення. Завдання уряду зробити це так, щоб населення не постраждало. Уряд уважно ставиться до побажання МВФ, ті завдання, які стоять у рамках програми, повинні бути реалізовані. Питання в способі їх реалізації і термінах», - сказав В.Хорошковський.

Після схвалення програми stand-by влітку 2010 року Україна одержала від МВФ перший транш у розмірі 1,89 млрд дол. У грудні 2010 року було виділено другий транш у розмірі близько 1,5 млрд дол. Після цього виділення коштів за програмою було заморожено через невиконання Україною ряду взятих на себе зобов'язань, зокрема щодо підвищення тарифів на газ і теплопостачання для населення.