«ДТЕК Дніпроенерго» заплатить 691 млн грн за реконструкцію Криворізької ТЕС

«ДТЕК Дніпроенерго» заплатить компанії «Електроналадка» (м. Донецьк) близько 691,1 млн грн за реконструкцію енергоблоку № 6 Криворізької ТЕС (Дніпропетровська обл.).

Про це йдеться в повідомленні про акцепт пропозиції конкурсних торгів, розміщеному на веб-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, дата акцепту - 3 жовтня, а кінцевий термін укладання договору - 2 листопада.

Як повідомляв УНІАН, в середині липня поточного року крупна енергогенеруюча компанія «ДТЕК Дніпроенерго» залучила у кіпрської DTEK Holdings Limited чотири кредитні лінії на загальну суму, еквівалентну 2,493 млрд грн.

Зокрема, «ДТЕК Дніпроенерго» привернула непоновлювані кредитні лінії в гривні та іноземній валюті на суми, еквівалентні 513,15 млн грн, 409,70 млн грн, 1,056 млрд грн і 515 млн грн. Ефективна процентна ставка по всіх кредитах становить 9% річних при кредитуванні в доларах США.

Довідка УНІАН. ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго» (м. Запоріжжя) - одна з найбільших енергогенеруючих компаній України. Власником 72,9% є ДТЕК, 25% +1 акція - НАК «Енергетична компанія України», інші акції належать міноритарним акціонерам.

До складу «ДТЕК Дніпроенерго» входять три ТЕС - Запорізька, Криворізька і Придніпровська - загальною встановленою потужністю 8185 МВт, що складає 26,1% загальної встановленої потужності теплових електростанцій України.

ДТЕК створений у 2005 році для управління енергетичними активами групи «Систем кепітал менеджмент» (СКМ, Донецьк) Ріната Ахметова. Корпорації делеговані функції зі стратегічного управління підприємствами групи, що становлять вертикально інтегрований ланцюжок з видобутку і збагачення вугілля, виробництва та реалізації електроенергії.

«Електроналадка» - українська інжинірингова компанія, що надає послуги з проектування, монтажу, пусконалагодження, сервісного обслуговування та діагностики енергетичних об'єктів всіх класів напруги від 0,4 до 750 кВ.

За 8 років роботи компанія сконфігурувала і ввела в роботу понад 400 мікропроцесорних пристроїв релейного захисту та автоматики фірм АВВ, Siemens, Alstom, «Хартрон», «Київприлад».