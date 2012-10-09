Ціна нафти після зниження протягом трьох сесій значно зросла

На світових торгах у вівторок, 9 жовтня, ціни на нафту ростуть після зниження протягом трьох останніх торгових сесій.

Так, вартість листопадових ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI вже піднялася на 0,77 долара, або на 0,86% - до 90,10 долара за барель.

Ціна листопадових ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent підвищилася на 0,82 долара, або на 0,73% - до 112,64 долара за барель.

На думку експертів, підвищення цін буде нетривалим, зимовий опалювальний сезон в США, який може спровокувати попит, почнеться тільки 1 грудня, передає Bloomberg.

Тим часом, зростання вартості нафти стримують новини Міжнародного валютного фонду, який знизив прогноз щодо розвитку світової економіки в 2012 - 2013 роках.